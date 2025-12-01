自由電子報
焦點股》英業達：外資上月賣超3萬張 帶量小漲

2025/12/01 11:16

英業達看好明年AI伺服器業績成長，輝達仍為主要核心動能。（資料照）英業達看好明年AI伺服器業績成長，輝達仍為主要核心動能。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕多數電子下游代工族群11月遭到外資調節持股，其中，伺服器主板龍頭廠英業達（2356）單月受到外資賣超3萬4624張，投信賣超2萬5354張，自營商買超3827張，三大法人合計賣超5萬6151張。英業達今日盤中股價帶量小漲，截至上午10時58分暫報44.55元，漲幅2.18%，成交量1萬7824張。

英業達管理層預期，第四季營收規模將回落至與第一季相近的水平，筆電、伺服器、智慧裝置三大產品線皆會下滑，但也預期2026年總營業額可望雙位數成長，主要由伺服器業務帶動，當中的AI機種營收比重將超過50%，至於筆電和手持裝置則為個位數成長。

英業達認為，除了大型雲端服務供應商，二線和三線的雲端客戶是未來重要的成長動能，預期明年貢獻會更多。此外，旗下ASIC業務已涵蓋L6到L11各層級組裝，主要以L6模式出貨，對毛利率有正面影響。關於伺服器儲存產品訂單，目前看到確實有在增加，預期明年還會持續成長。

