歐特明最新視覺AI套件 跨足戶外機器人與無人載具領域

2025/12/01 11:08

歐特明電子（2256）於全球指標性機器人展會iREX 2025發布多項應用於戶外機器人與無人載具的最新視覺AI產品，展現歐特明在車規影像、感測融合與AI感知領域的技術深度，並鎖定戶外 UGV、AMR、人形機器人與新世代智慧移動載具等應用。（歐特明提供）歐特明電子（2256）於全球指標性機器人展會iREX 2025發布多項應用於戶外機器人與無人載具的最新視覺AI產品，展現歐特明在車規影像、感測融合與AI感知領域的技術深度，並鎖定戶外 UGV、AMR、人形機器人與新世代智慧移動載具等應用。（歐特明提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕歐特明電子（2256）於全球指標性機器人展會iREX 2025發布多項應用於戶外機器人與無人載具的最新視覺AI產品，展現歐特明在車規影像、感測融合與AI感知領域的技術深度，並鎖定戶外 UGV、AMR、人形機器人與新世代智慧移動載具等應用。

展出內容包括車規級 GMSL2 相機模組系列、視覺慣性里程計（VIO）相機模組、oToSLAM 無人載具/機器人自主導航的多鏡頭視覺AI定位系統，以及全新的 GMSL Camera Jetson開發套件。

歐特明並同步推出 oToAdapter-GMSL-AGX-Orin 與 oToAdapter-GMSL-Orin-Nano 兩款 Jetson 平台專用多相機模組視覺開發套件，協助開發者快速建置多相機感知系統。前者支援最多8組 GMSL2 相機模組，搭載 275 TOPS AI 運算能力。

後者則支援4組、提供 67 TOPS。兩款產品皆具備即插即用與GMSL 相機相容的特色，實現多相機影像同步與加速 AI 感知功能的開發流程，讓 Jetson 平台更容易導入戶外機器人與無人載具。

在相機模組方面，歐特明首度展出整合 indie iND88002 Camera Video Processor （CVP） 的新一代 oToCAM274ISP 與 oToCAM276ISP。

兩款新品採用 IMX623 與 AR0823 車規感光元件，此indie CVP具備1400 MP/s ISP 處理量、低於1ms延遲與144 dB HDR，並支援最多4顆相機模組與8路即時串流。

結合車規級 ISP 調校後，此相機模組可在強逆光、低照度、濃霧與高速運動環境中維持清晰、穩定且適合 AI 演算的影像品質，佈局戶外機器人或無人載具視覺系統的核心感知模組。

