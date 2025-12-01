千萬勞工樂翻！新制勞退前10月大賺5589億元 每人分紅4.3萬

新制勞退基金前10月大賺5589億元 每人帳面分紅4.3萬元（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕10月全球股市續揚，台股更是頻創新高，不但整體勞動基金獲利爆衝，攸關1292萬勞工退休後投資收益分配的新制勞退基金，單月帳面獲利也直逼2000億元，使前10月新制勞退收益高達5589.1億元，平均每位勞工前10月帳面可分紅數突破4萬元，達4萬3259元，較9月的平均分紅金額大增1.5萬元。

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效，截至114年10月底，整體勞動基金規模為7兆5646億元，前10月大賺8594.7億元。但其中有1292萬參與的新制勞工退休基金，牽涉勞工退休後分紅金額，投資收益表現更受關注。

根據今日勞動基金運用局公告數據，新制勞退基金前10大賺5589.1億元，僅10單月帳面獲利就直逼2000億元、達1968.7億元；以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工前10帳面可分紅數突破4萬元，達4萬3259元，若與上月的2.8萬元相較，平均每人帳面多了1.5萬元。

回顧今年以來勞動基金及新制勞退基金的表現，主要受美國關稅衝擊及台幣大幅升值影響，導致收益表現震盪劇烈，新制勞退基金的績效自3月起由盈轉虧、小虧348.2億元，之後虧損持續擴大，至5月底大虧2039.1億元，參與新制勞退的勞工，當時每人帳面虧損逾1.5萬元。

但6月起報酬率如倒吃甘蔗，新制勞退帳面虧損縮小至656億元，7月累積獲利擴大至287.8億元，8月單月大賺1949.8億元，使得累積獲利進一步擴增至2237.6億元，勞工均分紅金額得以突破1.7萬元，9月份的平均分紅金額進一步擴大至2.8萬元，10月再大增1.5萬達4.3萬元。

勞動基金運用局強調，新制勞工退休基金固定每年3月分配前一年度收益，且勞工須年滿60歲才可請領，實際分配的收益金額，與個人帳戶內累計投資金額、投資年資有關；因每位勞工投入金額及投資年資不同，實際配得的收益數也不同。

