台灣鯛魚排被檢出動物用藥 全聯：已下架等待複驗結果

2025/12/01 11:04

高雄市衛生局10月到全聯路竹中正店抽驗台灣鯛魚排檢出「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，全聯福利中心表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。（高雄市衛生局提供）高雄市衛生局10月到全聯路竹中正店抽驗台灣鯛魚排檢出「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，全聯福利中心表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。（高雄市衛生局提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕高雄市衛生局10月到全聯路竹中正店抽驗台灣鯛魚排檢出「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，全聯福利中心表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。

全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。若民眾購買到「效期為2027年9月16日」的該商品，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

高雄市衛生局10月到全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排（大）」（效期:2027年9月16日）」，檢出「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，11月27日要求下架，全聯全高雄市分店共進貨4488包，已售出4080包、下架408包。

