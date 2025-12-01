自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》華東：利多題材延燒 一度飆漲停

2025/12/01 10:58

華東利多題材延燒，股價一度飆漲停 。（圖擷自華東官網）華東利多題材延燒，股價一度飆漲停 。（圖擷自華東官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體封測廠華東（8110）受惠記憶體缺貨與漲價利多題材續延燒，今盤中股價一度飆漲停達40.6元，截至 10:18分，漲停打開，暫報39.15元，逆勢上漲2.2元、漲幅5.95%，成交量達8.4萬張。

國際記憶體大廠紛將產能挪往生產高頻寬記憶體（HBM）、DDR5，致使傳統的DDR4缺貨漲價，快閃記憶體也吃緊而跟漲，台廠記憶體族群營運翻身，華東屬華新麗華集團，與集團旗下的華邦電連動性高，隨華邦電產出提高與擴產規劃，市場預期華東承接封測訂單也會增多，將有助帶動華東營運成長，股價也跟著攀升。

華東今年前三季營收53.25億元、年減8.99%，本業仍虧損約2.41億元，但業外挹注獲利，帶動前三季轉虧為盈，稅後淨利6.5億元，每股稅後盈餘1.29元，法人預估華東第四季本業可望改善，加上業外挹注，可望持續獲利，明年將比今年好轉。

link
link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財