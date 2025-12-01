大增近4成！南韓半導體出口規模創單月新高

南韓產業通商部1日發布資料顯示，該國11月半導體出口值與去年同期相比大增38.6%，達172.6億美元，刷新歷史單月新高。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓產業通商部12月1日發布的「11月進出口動向」資料顯示，該國11月出口值與去年同期相比增加8.4%，達610.4億美元（約新台幣1兆9190億元），創歷史同期最高；半導體出口值與去年同期相比大增38.6%，達172.6億美元（約新台幣5425億元），更刷新單月新高。

韓聯社報導，南韓15項主力出口產品中，有6項出口較去年同期增加。其中，半導體出口值與去年同期相比大增38.6%，達172.6億美元，連續9個月保持成長，並刷新單月最高紀錄；與此同時，半導體今年前11個月累計出口值達1526億美元，已超越去年全年1419億美元。

另外，當月汽車出口值與去年同期相比增加13.7%，為164.1億美元；無線通訊設備出口增加1.6%，為17.3億美元；蓄電池出口增加2.2%，為6.7億美元；石油產品和石油化工產品出口則有所減少，分別為32.8億美元和30.6億美元。

觀察出口目的地國家及地區，對美國出口值與去年同期相比減少0.2%，為103.5億美元；對中國出口增加6.9%，為120.7億美元；對東協國家出口增加6.3%，為104.2億美元；對中東國家出口大增33.1%，為21.8億美元。

進口值方面，則與去年同期相比增加1.2%，為513億美元。南韓今年11月貿易總值實現97.3億美元順差；今年前11個月貿易總值累計實現660.7億美元順差，已超越去年全年水準。

