焦點股》聯發科：Google TPU訂單 絕處逢生

2025/12/01 10:52

聯發科股價連續走強，傲視其他權值股。（記者卓怡君攝）聯發科股價連續走強，傲視其他權值股。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）從9月起頻遭外資唱衰，各家外資幾乎全面看淡聯發科明年表現，連向來最挺聯發科的美系外資也在短短一週內二度下修聯發科目標價，導致聯發科股價跌跌不休，從9月16日的1545元高點以來，到了11月21日的最低點1130元，暴跌26.8%，更跌破4月股災的低點，沒想到上週因Google的Gemini 3大紅，聯發科手握Google TPU的ASIC訂單，翻身成為當紅炸子雞，上週各外資打臉自己紛紛上修聯發科的評等與目標價，聯發科股價連漲四個交易日，波段漲幅逾22%。

截至10:22分左右，聯發科股價無視大盤拉回，展開第五天的強漲，股價上漲3.23%，暫報1440元，成交量逾1.2萬張。

美系外資出具最新報告指出，Google TPU業務在經過內部使用後，正逐漸成為外部AI運算能力的主要供應者，由於聯發科已成為TPU設計的供應商，與Google的合作代表聯發科長期獲利潛力的關鍵改變，該公司業務從消費性電子為核心轉為以企業用戶為中心，預計Google在2026年第四季將為聯發科帶來30萬顆的出貨量，並可能超標達成明年AI ASIC 10億美元的營收目標，將聯發科評等從「中立」升為「買進」，目標價升為1800元。

