關稅談判再爆內幕 ! 美商務部長張口要千億投資 瑞士「1原因」直接拒絕

美媒指出，美國想拿瑞士錢「隨意分配」，被瑞士直接拒絕。

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府向各國施壓的關稅持續進行中，但在對尋求控制瑞士投資的貿易談判裡，傳二度遭瑞士拒絕。《路透》引述消息人士透露，美國商務部盧特尼克曾要求瑞士拿出數十億美元讓華府「自行調度」，被瑞士官員斷然拒絕。

另一位瑞士商界人士則透露，美方在某次談話中甚至明確提出「1000億美元」（約新台幣3.1兆元）的要求，瑞士直接表明「我們永遠不可能接受」。

報導指出，上月14日美國與瑞士宣布達成一項初步協議，華府將把對瑞士商品的關稅從39%降到15%，而瑞士企業則承諾在2028年底前，於美國投資2000億美元（約新台幣6.2兆元）。

知情人士指出，更早在9月，盧特尼克就曾要求瑞士在談判中承諾一筆可由美國「自由調度」的投資資金，模式類似川普政府聲稱與日本達成的協議。對此，美國商務部完全否認此事，指稱盧特尼克在10月或11月並未與瑞士談判代表會面，也沒有要求對協議做任何修改

瑞士私募巨頭Partners Group共同創辦人，也是當時白宮商界代表團成員的 Alfred Gantner 在瑞士《每日導報》受訪時證實，美國確實提出過類似要求，但瑞士貿易官員明確拒絕。

Gantner表示，當美方要求1000億美元、且可完全由他們決定怎麼用時，瑞士方面直接表示：我們永遠不可能接受。他在另一段接受瑞士廣播電視（SRF）訪問時，也點名提到盧特尼克，但未說明要求出現的具體時間。

一位消息人士補充說，在實際敲定協議的過程中，不論是美國貿易代表或美國財政部，都沒有再向瑞士施壓要求讓美方決定瑞士投資用途。

