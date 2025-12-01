日銀升息不遠了？植田和男這麼說

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）總裁植田和男（Kazuo Ueda）週一（1日）釋出至今為止最明確的訊號，暗示日銀可能會在本（12）月政策會議後上調基準利率。植田表示，任何升息的行動都只是對寬鬆程度的調整，當局將視情況決定是否採取行動。

《彭博》報導，植田週一在名古屋向當地商界領袖發表演說時表示，日銀將透過觀察國內外經濟、通膨和金融市場，評估提高政策利率的利弊，並做出適當的決定。目前市場認為日銀在12月會議升息的可能性約為64％，等到明年1月才升息的預期則升至90％。

請繼續往下閱讀...

植田發表演說後，日圓兌美元匯率小幅走強。在他發表演說前，由於市場對日銀升息的預期高漲，2年期公債殖利率升至2008年以來最高。

在植田發表演說前，2名持反對意見的委員在最近2次的會議上呼籲升息，近期開始有愈來愈多委員加入他們的行列，紛紛表態支持升息。

日銀政策委員會審議委員小枝淳子（Junko Koeda）表示，應該繼續推動利率正常化，但沒有說明具體時間點。另名審議委員增一行（Kazuyuki Masu）則在接受日媒訪問時稱「升息的時機即將到來」。就連立場偏鴿派的審議野口旭（Asahi Noguchi）也在上週指出，任何政策調整都存在過晚行動的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法