別錯過！外媒曝好市多會員7個省錢妙招

〔財經頻道／綜合報導〕在萬物皆漲，唯獨薪水不漲下，若不想讓荷包大失血，不妨透過一些省錢妙招，幫自己看住荷包，尤其是好市多（Costco）會員，外媒表示，只要充分利用加油、Costco Next等7個服務，1年下來，可幫你省下不少錢。

《GoBankingrates》報導，如果您是Costco 會員，您可能很清楚他們的批量折扣優惠，但您是否充分利用了他們提供的所有服務？如果沒有，您應該好好利用一下，以下是7種充分利用 Costco 服務的方法。

1. 使用Costco Direct

即使您有自己喜歡的 Costco 門市，也不代表您不能享受線上專屬優惠。換句話說，您可以透過 Costco Direct 在線購物省錢。您可以立即享受各種日常用品的折扣，其中許多商品本身就已經有折扣了。

如果您想精準掌握在 Costco 省錢的秘訣，不妨關注一些價格較高的商品，例如戶外家具、家電和電子產品，這些商品的折扣力度往往出乎意料地大作為Costco會員，您可以兩次使用折價券。

2. 使用 Costco Next

Costco Next 也提供線上商品的獨家折扣，是Costco 省錢妙招之一。不過要注意的是，您並非直接從Costco購買商品，而是從第三方供應商購買。

不過，在Costco仍然可以買到價格非常優惠的運動器材、服裝、Kirkland Signature 產品、護膚品等等。

3. 配藥

考慮到2026年醫療保健成本不斷上漲，您或許應該記住這個Costco購物小技巧，因為作為主會員，您可以享受這家倉儲式超市的處方藥計劃。指定藥品最高可享80%的折扣。您也可以比較藥品價格，確保買到最划算的藥品。

4. 購買眼鏡可享折扣

Costco會員即使沒有視力保險，也可以透過Costco Optical享受眼鏡折扣。這包括隱形眼鏡、處方眼鏡和非處方眼鏡。Costco也接受大多數主流視力保險計劃。

5. 取得免費聽力篩檢

作為其關注健康和福祉的一部分，Costco 還提供免費聽力測試、免費後續預約以及免費助聽器清潔和檢查。您還可以獲得某些助聽設備的免費遺失和損壞保障。至於助聽器本身，Kirkland Signature 品牌的助聽器可能比其他知名品牌便宜。

6.購買廉價汽油

Costco的汽油價格可能比當地加油站每加侖便宜0.05到0.25美元，但具體價格因地點而異。不過，通常情況下會便宜0.20美元左右。

這看起來可能不多，但如果你住在附近，而且本來就要加油，何樂而不為呢？出發前別忘了去 Costco 的輪胎中心看看，那裡經常有不錯的促銷活動。

7. 購買折扣禮品卡

你可能知道Costco出售禮品卡，但你知道從這家倉儲式超市購買禮品卡實際上可以省錢嗎？這真是一份可以持續帶來驚喜的禮物，因為收到禮品卡的人可以隨心所欲地購買任何東西。

例如，在 Costco，1張價值100美元的 SpaFinder 禮品卡只需 79.99 美元。4張價值 25 美元（總計 100 美元）的達美樂披薩禮品卡也只需 79.99 美元。

