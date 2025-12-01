鈺緯將於醫療科技展 首度亮相Mini LED醫療顯示器

鈺緯科技將於醫療科技展，展示最新高階手術室用顯示器系列產品。（圖:鈺緯提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕專業醫療顯示器廠商鈺緯科技（4153）將於本週的醫療科技展首度亮相Mini LED醫療顯示器。鈺緯表示，隨著醫療影像技術不斷追求更精確、真實的呈現，Mini LED突破LCD面板在背光模組上的限制，透過Mini LED的2304區獨立控光模組，能在手術房應用中，能展現更精確的亮度控制、更細膩的分區光源與更均勻的影像品質，服務國際第一階（Tier 1）醫療客戶的需求。

鈺緯科技參加明基佳世達集團在台灣醫療科技展的展區，於12月4日至12月7日在台北南港展覽館1館展示最新高階手術室用顯示器，合力打造智慧醫療新未來。

請繼續往下閱讀...

鈺緯科技總經理劉淑琪表示，「鈺緯的核心競爭力，在於能精準轉譯面板技術與醫療需求。面對Mini LED的技術浪潮，鈺緯不僅提供硬體製造，更透過光學調校與系統整合，協助國際Tier 1客戶解決開發痛點，讓新世代的高階影像技術能更快、更安全地導入臨床應用。」

此次展出除了一覽Mini LED技術導入醫療的早期開發階段成果外，鈺緯亦同步展出65吋光學貼合手術房顯示器、27吋OLED超音波顯示器等國際客戶量產品項。透過全方位的展示，讓醫療端、品牌端與合作夥伴能一站式掌握趨勢藍圖以及量產實績。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法