中企獲利慘！習近平出手仍難緩解通貨緊縮

北京為阻止價格戰和抑制通貨緊縮祭出措施，中企Q3獲利仍不振。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕北京為阻止價格戰和抑制通貨緊縮而採取的措施，對於提振中國第3季企業獲利成效甚微，導致投資人缺乏刺激因素，中國股市跌勢延續至第2個月。

《彭博》報導，今年7月到9月，MSCI中國指數成分股公司獲利比預期低1.1％，延續了前一季的疲軟。其中，房地產和消費板塊的慘澹業績，抵銷了材料和金融板塊的利多。

請繼續往下閱讀...

分析人士指出，中國持續數個月的「反內捲」行動，只在抑制過度競爭的問題，但除了少數特定產業之外，例如材料產業，這項行動在緩解通貨緊縮壓力或提升獲利能力方面成效甚微。工業獲利也在短暫反彈後再次下跌，令前景承壓。

價格戰和政府補貼減少是本季影響電動車製造商獲利的主要原因，理想汽車、蔚來汽車和小鵬汽車的營收和交車輛都未達預期。儘管小米電動車部門和吉利汽車實現了強勁成長，但由於稅收優惠縮減，兩家公司都面臨利潤風險。

在金價飆升的帶動下，中國材料產業迎來突破性的一年，而太陽能公司的獲利雖然略有改善，但許多公司仍深陷虧損。

投資人寄望習近平提出的反壟斷承諾能夠扭轉企業獲利頹勢，因此推高多個產業的股價後，企業卻交出了疲軟的業績表現，如今，這些投資人正因中國在對抗通貨緊縮方面的進展有限而苦苦掙扎。

除此之外，先前推動市場上漲的因素也正在失去動力，中國科技股先前受惠於今年稍早的獲利預期成長上調，如今也因為Q3業績平淡而面臨現實的考驗。阿里巴巴獲利大幅下滑，主因是消費者補貼和資料中心支出激增。而百度也出現史上最大的單季營收下滑，凸顯廣告業務疲軟的問題，以及科技巨頭在AI領域投入鉅資。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在11月25日發佈的報告中表示，MSCI中國獲利的任何樂觀前景都將取決於市場預期，隨著價格戰緩解，電子商務公司明年的成長可能將加速，但關鍵在於年底和2026年的財測，並警告在出現更明確的穩定跡象之前，疲軟的消費可能會抑制非必須支出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法