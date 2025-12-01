想在亂世變富？羅伯特清崎10大投資建議之2：別再用老派輸家的思維

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）公布第2個投資建議：「別再用老派輸家的思維」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日發文警告，日本的「套息交易（Carry Trade）」已結束，泡沫市場即將開始消風，並預告將分享10大投資建議，以協助投資人在全球資產泡沫破裂與失業率上升之際，變得更富有。繼週日（11月30日）分享第一個投資建議「投資能源」後，羅伯特清崎今（12日1日）稍早又公布其第2個投資建議，即「別再用老派輸家的思維」。

羅伯特清崎今稍早在社交平台X發文指出，100美元（約新台幣3141元）在不同時期的購買力大幅下降，像是在1900年時，100美元可購買約8個月的雜貨；1960年時，100美元的實際價值僅相當於37美元（約新台幣1162元）；2000年時，100美元的實際價值僅剩6美元（約新台幣188元）購買力，直到現在2025年，100美元的實際價值僅值約3.8美元（約新台幣119元）。

羅伯特清崎要投資人「別再當輸家」，稱輸家之所以是輸家，是因為他們依然用著舊的金錢觀念思考，那些是他們的爸爸媽媽教他們的舊觀念。

羅伯特清崎認為，在這個崩壞的經濟中，輸家會像鬥犬一樣死守那些舊的金錢想法，跟世界上其他的輸家一樣。

羅伯特清崎要投資者開始像贏家一樣思考，別再緊抓著假錢（此指法幣）不放，唯有這樣你才會在全球經濟崩壞時成為贏家。

羅伯特清崎表示，他在1996年出版的《富爸爸，窮爸爸》中即曾警告「儲蓄的人是輸家」，並稱自己實踐其所教的，他本人自1965年開始投資白銀，1972年開始投資黃金，2019年開始買比特幣，2023年開始買以太幣，近期他用2000年購買的45萬美元（約新台幣1413.5萬元）黃金，成功購得市值450萬美元（約新台幣1.4億元）的房產。

文中，羅伯特清崎公布了如何在全球經濟崩壞時成為贏家的第2個投資建議，即「別再用老派輸家的思維」。羅伯特清崎要投資人開放心態，尋找新的金錢觀，稱「舊觀念很昂貴，新觀念是免費的。」，認為唯有打破傳統思維模式，才能在全球經濟動盪中保持財富優勢。

羅伯特清崎表示，將陸續分享共10項投資建議，目前已公布第2項，第3項建議將於近期發布。

