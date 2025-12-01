台股盤中》台積電領逾千家齊跌 指數跌逾百點

台積電領逾千家齊跌，指數跌逾百點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受益於科技股反彈，美股上週五4大指數全面收紅，而台積電ADR亦上漲0.53%，週一台股在聯發科、景碩、欣興等ABF載板等電子股開盤上漲，指數開盤漲47.68點，以27674.16點開出，不過，受台積電、力旺、創意、台光電等高價股走跌拖累，指數紅翻黑，指數平盤上下震盪，在電子股賣單釋出，逾千家上市櫃齊跌下，指數跌勢擴大，跌158點，回測27468點。

在感恩節休市1天後，於「黑色星期五」恢復交易的美股比平時提早收盤，交投清淡，不過受益於科技股反彈及年底購物季開跑，以及對聯準會（Fed）於12月的降息預期中，4大指數全收紅。至於台積電ADR上漲0.53%，收291.51美元；科技股多上漲，但輝達下跌1.81%，收176.98美元。

瓊工業指數上漲289.30點，或0.61%，收47,716.42點。

那斯達克指數上漲151.00點，或0.65%，收23,365.69點。

S&P 500指數上漲36.48點，或0.54%，收6,849.09點。

費城半導體指數上漲125.69點，或1.82%，收7,025.15點。

