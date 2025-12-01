中日對立急升 日媒爆料 : 中國人恐快速拋售日本房產

原本聲勢浩大的中國人在日本「爆買」不動產，現今恐面臨反向崩解。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於中日緊張關係急速升溫、中國政府加強監控國人在海外資產，購買日本不動產恐成為被北京當局盯上的「敏感行為」。日媒爆料，日本房地產市場正醞釀一股新的不安，因為中國人恐開始大量拋售手中的日本公寓。

以東京大型開發案「晴海FLAG」為例，約30%買家被推測是中國人。如今，日本政府對外國人買房的態度也悄然轉向，對中國人來說，持有日本房產反而變成壓力來源，是否會演變一波賣房套現潮，正成為日本房市下一個隱憂。

請繼續往下閱讀...

近日，日本新首相高市早苗在國會上提及「台灣有事可能構成日本存立危機事態」引發終日關係緊繃。中國駐大阪總領事在社群平台上以激烈字句回擊，隨後中國政府發布旅日警示，並勸阻中國人前往日本留學，引發兩國關係快速惡化。

日媒指出，今年中國政府舉行了盛大的閱兵儀式，紀念戰勝日本80週年，更透過發行一系列反日電影，煽動對日敵意，原本敏感的氣氛因高市言論更加火爆。而南非G20峰會即將舉行，但目前尚無中日峰會計畫。但此時，日本網路上出現「不介意中國觀光客消失」的聲音。

在這樣的情勢下，日本社會對「中國人在日本買房」的態度也變得更為警戒。

根據日本政府數據顯示，中國人是日本新移民中人數最多的族群。2024年在日本居住的300多萬外國人中，中國移民有82.2萬人，高於前一年的76.2萬人和十年前的64.9萬人。

據報導，長期以來日本房市都有中國買家存在，尤其近5年買盤更為活躍，像晴海FLAG這類大型建案，走在街上都能聽到普通話。因此，現今中日外交緊張升級，持有日本房產的中國人，其動向已成為日本市場不得不面對的新問題。

但更敏感的情況是，中國政府會如何看待這些「把錢放在日本」的國民。日媒指出，近年中國嚴格整治「裸官」問題，這些本人仍在中國政府任職的官員，但家人與資產長期在海外，只要一旦面臨官方查處腐敗行為，這些「裸官」便能迅速逃亡。

數據顯示，自中國改革開放以來，「裸官」外逃造成的資金外流估計高達7兆日圓（約新台幣1.4兆元）。因此，北京政府開始強化管控，包括留學生必須在畢業後立即回國，以及海外金融資產與不動產受到嚴密監視。在這樣的政策背景下，「在日本買公寓」自然容易成為被鎖定的對象。

對許多中國家庭來說，就算本人已移居日本，但因親屬仍在國內，也可能成為遭到問話或施壓的對象，包括「你孩子在日本買的房子，資金來源是什麼」、「你會不會將來也逃到日本找孩子」。這類詢問與壓力，很可能逐漸成為新常態。

專家指出，過去幾年瘋狂湧入日本房市的中國資金，如今正面臨政策與情勢的雙重夾擊。中國人的「爆買」潮很可能正在反轉，變成一波「爆賣」壓力，為日本房市帶來新的變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法