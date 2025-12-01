台美關稅大鬆綁？路透揭 : 台灣正力拚關稅從20％降到「這目標」

路透指出，台灣尋求在與美國的貿易協定中將關稅降至15%。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，台灣正在與美國協商，希望美方將台灣輸美商品的關稅從目前的20%下調至15%。台灣高層官員週一表示，外界熱議的「協助訓練美國勞工」並非談判條件的一部分，不在此次協議的交換清單之內。

據報導，台灣的最高貿易談判代表楊珍妮在立法院答詢時證實，目標就是把關稅壓到15%。但值得注意的是，台灣的半導體出口本來就沒有被列入20%關稅範圍。

身為全球重要的半導體供應地，台灣在談判中多次向美方強調「台灣模式」，也就是以科學園區為核心，打造高科技聚落的成功經驗，願意協助美國複製這套產業發展模式。

路透上週曾報導，川普政府正在與台灣商討一項協議，內容可能包括台灣加碼投資美國及協助培訓美國晶片工程人才等項目。但多位知情人士也強調，最終內容在簽署前仍可能調整。

全球最大晶圓代工企業台積電（TSMC）目前正於美國亞利桑那州投資1650億美元建廠。台灣經濟部長龔明鑫表示，如果台積電有需要政府支持員工訓練，政府可以進一步討論，但這並不是台美談判的必備條件。

至於協議時程，龔明鑫與楊珍妮皆未透露確切時間，但強調政府會全力在今年底前完成協商。

今年8月，川普宣布美國將對半導體進口祭出約100%高額關稅，但豁免在美國本地製造的企業——包括台積電在內，或已承諾在美生產的企業。路透日前也引述美方人士說法，指美國政府短期內不太可能真的啟動這度關稅。

在這場台美談判中，台灣最核心的目標十分明確，把高關稅降到15%，為台灣出口騰出更多空間。隨著談判加速，外界也正密切關注這場可能改寫台美經貿布局的重要協議。

