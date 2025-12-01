西方全面制裁封鎖 俄羅斯擬發行首支人民幣主權債券

俄羅斯正準備首次發行以人民幣計價的主權債券。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於西方國家制裁，俄羅斯無法透過美元、歐元籌資，因此，莫斯科正準備首次發行以人民幣計價的主權債券，此舉可能進一步提升人民幣的國際地位。

《彭博》報導，由於財政赤字加上無法取得美元、歐元資金，加上俄羅斯對中國貿易順差激增，導致當地出口商人民幣過剩，莫斯科有明確的動機發行人民幣債券。這次的債券發行也代表北京在尋求讓人民幣成為更具經濟、政治影響力的全球貨幣方面，邁出重要的一步。

俄羅斯財政部將於12月2日開始接受部分債券的認購，新發行的債券，預計3.2年期目標票面利率為6.25-6.5％，7.5年期債券票面利率上限則為7.5％。

俄羅斯以人民幣發行國內主權債券的想法，最早可以追溯到2015年，也就是俄羅斯併吞克里米亞，導致莫斯科被制裁的第2年，制裁使得一些俄羅斯企業被排除在全球資本市場之外。自2022年以來的烏克蘭戰爭，進一步加劇了莫斯克在國際市場被孤立的情況，使中國成為為數不多的經濟、金融命脈。

中國海關數據顯示，今年前10個月，中國對俄羅斯貿易逆差攀升至190億美元（約新台幣5976.45億元），為2022年以來同期最高。儘管中國俄羅斯能源產品的採購持續保持穩定，但今年關稅調漲，導致中國從俄羅斯進口的汽車大幅下滑。

貿易逆差使得大量人民幣流入俄羅斯企業手中，而這些企業在俄羅斯國內對人民幣的投資選擇有限。儘管近年來俄羅斯企業已經開始發行在當地上市的人民幣債券，但沒有主權基準債券仍是限制成長的一大障礙。

根據《彭博》彙整的資料顯示，俄羅斯首次發行人民幣債券，將使今年外國政府，包括匈牙利、印尼和阿拉伯聯合大公國，籌集的人民幣資金總額達到創紀錄的130億人民幣（約新台幣580.71億元）。

對俄羅斯而言，人民幣目前在其主權財富基金的投資組合中已經佔據領導地位。截至11月，人民幣在俄羅斯主權財富基金的流動資產中約佔57％，高於2022年1月的31％。

