省錢超有感！好市多6款「品牌日常必需品」比一般賣場至少便宜25％

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）常客都知道大量購買能省錢，但你有沒有想過會員卡真的物有所值嗎？美媒報導，在經過仔細計算後，光買奶油、紙巾、紙尿褲等6款品牌日常必需品，就可完全抵消會員費，這些必備品至少比一般超市便宜25%以上。

雖然好市多商品琳瑯滿目，許多商品價格確實很誘人，但有些商品並非必需品，且商品量多，常會用不完，導致浪費，引發會員討論是否值得花花錢繳年費嗎？《Eat This, Not That!》盤點，仔細計算一些日常用奶油、紙巾等6款日常用品，由於其價格至少比一般超市便宜25%，1年下來，節省下來的錢非常可觀，完全可以抵消會員費，尤其是一些特定的日常必需品。

1、Bounty 高級紙巾

在Costco，12 捲裝的Bounty 高級廚房紙巾售價28.49美元（約新台幣895元），而沃爾瑪同等規格的售價為44.99美元（約新台幣1413元）。這意味著 Costco 的價格比沃爾瑪便宜37%，這可不是一筆小數目，尤其是在一年中這個時候，需要做飯和打掃的量都很大。

2、星巴克派克市場中度烘焙咖啡 K-Cup 膠囊咖啡

星巴克派克市場中度烘焙咖啡膠囊（72 粒裝）在 Costco 的售價為 37.99美元（約新台幣1193元），而沃爾瑪的售價為51.04美元（約新台幣1603元）。這意味著在 Costco 購買咖啡比在沃爾瑪購買便宜 25.6%。考慮到這些咖啡膠囊的銷售速度，這絕對是一筆划算的交易。

3、Kerrygold純愛爾蘭奶油

在 Costco，4塊 8 盎司裝的Kerrygold純正愛爾蘭奶油售價13.59美元（約新台幣427元），而沃爾瑪1塊 8 盎司裝的售價就要為4.84 美元（約新台幣152元）。這意味著 Costco 的奶油比沃爾瑪的同類產品每塊便宜 30%。1位顧客表示：“一旦你嚐過 Kerrygold，你就會發現奶油根本不是奶油。它的口感和質地真的非常棒。”

4、奧利奧巧克力夾心餅乾

Costco 出售的30塊裝奧利奧巧克力夾心餅乾售價15.99美元（約新台幣502元），而普通商店的售價為 37.94美元（約新台幣1191元）。這意味著 Costco 的價格便宜了 58%。1位 Costco 會員表示：“這種包裝的餅乾非常適合作為方便攜帶的甜點。”

5、海盜戰利品陳年白切達起司泡芙

Costco的顧客可以以15.99美元的價格買到40包的Pirates Booty陳年白切達起司泡芙，而沃爾瑪的售價為23.50美元（約新台幣738元）。這意味著Costco的價格便宜了32%。1位顧客說：這款泡芙非常適合兒童派對、運動零食、外出攜帶的兒童零食以及方便拿取的兒童零食。我有時甚至自己也會買1包。

6、好奇Plus紙尿褲 3-7號

目前在Costco ，204 片裝的Huggies Plus 3號紙尿褲售價 39.99 美元，（約新台幣1256元）而沃爾瑪同款售價 67.99 美元（約新台幣2135元）。這意味著在 Costco 購買 Huggies 紙尿褲比沃爾瑪便宜 41%，考慮到寶寶使用紙尿褲的速度，這可是一筆不小的開銷。光憑這一點，就值回會員費了。

