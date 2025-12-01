每週「只花8小時」！夫妻靠副業年賺逾900萬 曝成功心路

每週「只花8小時」！矽谷1對夫妻靠副業年賺逾900萬，圖為灣區兒童租賃公司為小豬佩奇主題派對提供桌椅。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕矽谷1對夫妻，為了幫兒子籌備生日派對，卻找不到合適的租賃椅子選擇，於是花了2000美元（約新台幣6.28萬）買了48把兒童椅，並將其變成副業，沒想到兒童派對市場，在矽谷高層間迅速傳開，如今每週只花8小時，年收已超過29.5萬美元（約新台幣926.3萬），夫妻表示，想要讓超級富人、高知名度人物成為客戶，除了要做好行銷、具備同理心外，更重要的是強化靈活性與減少接觸，這是打入高端領域的關鍵點。

CNBC報導，2022年4月，泰奧·蘭萊欣（Tayo Lanlehin）為兒子籌備1歲生日派對時，買了黃色和藍色的標誌、氣球和1個有3D行星的蛋糕。除了椅子之外，每個細節都符合「繞太陽1週」的主題。

她說，在她位於加州奧克蘭的家附近，她只找到1種租賃座椅的選擇：成人尺寸的白色塑膠椅。於是她借了1張有長凳的野餐桌，並為此思考了好幾個星期，最後，他花了2000美元，從海外1家製造商購買了48把兒童椅，這些椅子後來發展成了灣區兒童租賃公司（Bay Area Kids Rentals）。

如今泰奧和丈夫多魯·蘭萊欣（Dolu Lanlehin）共同經營派對租賃副業根據CNBC Make It查閱的文件顯示，截至11月25日，該公司2025年的收入已超過29.5萬美元。

根據多魯介紹，灣區兒童租賃公司自成立以來一直盈利，現在，該公司提供球池、迷你碰碰車以及各種顏色和款式的家具。

夫妻倆表示，他們第1個派對是為活動策劃師準備的，這位策劃師在Instagram上找到了這家公司，並要求在2022年8月為她女兒舉辦1個芭比主題派對時使用粉紅色椅子。

多魯說，之後她在Instagram 上發布了這場派對照片，這條評論迅速在附近富裕小鎮希爾斯伯勒的媽媽們間傳開，由於口碑“像野火一樣迅速傳播”，到 10 月份，灣區兒童租賃公司就開始為慶祝職業運動員和矽谷高層的子女和孫輩的派對提供裝飾品。

泰奧說，副業的迅速成功起初「有點讓人不知所措，因為名氣太大了」。現他們每週共投入8小時經營灣區兒童租賃公司 （Bay Area Kids Rentals），他們將送貨、營運油漆和珠寶製作工位以及設備維護等任務外包給了6名合約工。

以下是泰奧和多魯如何創辦他們的豪華派對租賃業務，如何吸引高端客戶，以及他們各自的技能如何使他們成為強大的合作夥伴：

你認為你的副業成功可以複製嗎？

多魯說：百分之百肯定，但肯定有一些前提條件。如果有人有創意、注重細節，並且身處世界某個支持這種模式的市場，我覺得沒有什麼能阻止他們。

經營豪華租賃公司需要哪些技能？

泰奧：我的靈感來自同理心。我是1位家長，所以我總是從營運的角度思考（他們的體驗），我們可以提供的服務，如何打造1個易於預訂的網站，以及我們如何比其他公司做得更好、更順暢。

孩子們也很注重視覺感受。我總是會想，“如果公主的生日派對上有可愛的粉紅色椅子和可愛的粉紅色充氣城堡，那豈不是很棒嗎？”

多魯：泰奧很有創業精神，而我則比較注重分析，因為我之前從事諮詢工作。我想做市場調查，所以我們發放了1份問卷，只是想了解市場反應。

如何吸引超級富有、高知名度的客戶使用灣區兒童租賃服務？

泰奧：我們確實做了一些行銷（和搜尋引擎優化），但我們並沒有感到壓力，因為在創業初期，我們就立刻找到了我們的理想客戶，高淨值家庭及其活動策劃人員。

我關注了NBA球員安德魯威金斯的伴侶邁克爾約翰遜，她在Instagram上發布了1張她女兒生日派對的照片。我查了一下，發現她 小女兒的生日快到了（2022年10月）。我給她發了私信，附上了我們網站的鏈接，並說：“我們提供豪華兒童派對租賃服務，如果您要舉辦生日派對，我們非常樂意為您孩子的生日增添光彩。” 她25分鐘後就回復了，並幫我們聯繫了她的活動策劃師。

我們為他們一家舉辦了4場活動，直到他們搬到邁阿密（2024 年）。

超級富豪客戶有何不同之處？他們喜歡你們服務的哪些面向？

泰奧：在高端領域，靈活性和減少接觸點至關重要。我們會根據客戶希望的佈置和拆卸時間，以及他們希望我們來和走的時間安排服務。

他們也不想來回折騰。很多競爭對手會收取押金，以確保租客不會損壞車輛。我不會這樣做，我直接把這些成本算進價格裡。這樣一來，我們就不用再為了處理付款和退款而額外溝通了。

