禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

〔財經頻道／綜合報導〕《產經新聞》11月30日報導，自11月14日中國政府呼籲民眾避免前往日本旅行以來，已經過了大約兩週。雖然一些旅行團受到影響，例如取消行程，但整個日本旅遊業的反應相對平靜，日本也逐步減少對中國遊客的依賴。

報導說，中國政府呼籲公民避免前往日本旅行至今已過去兩週多，中國遊客正從日本的旅遊景點消失，但許多以入境遊客為主要客源的酒店和餐廳卻對此泰然處之。它們都有一個共同點：它們的客戶群正在向歐洲、美國、東南亞和其他地區擴張，並且巧妙地規避旅遊業面臨的「中國風險」。

在東京淺草雷門前擔任人力車夫的岩崎櫂（20歲）表示，以往約占三成的中國遊客如今幾乎不見了。他雖然不會說中文，但擅長以英文接待客人，並說：「我現在更著重服務歐美和東南亞等地的旅客，收入並沒有太大變化。」

在人氣甜點店「おいもやさん興伸」工作的三橋由香利（40歲）表示，「前陣子幾乎所有客人都是中國人，但最近韓國和歐美客人變多了。」即使中國遊客減少，其他國家的觀光客與學校旅行的學生們，仍讓店門口大排長龍。

「淺草炸豬肉餅（浅草メンチ）」的一名23歲打工男士也說，來自歐美的觀光客很多，營業額幾乎沒有變化。

萬雷酒店主管南隼解釋，即使有中國客人取消預訂，也能很快補上。自從中國政府呼籲民眾避免前往日本旅行以來，中國遊客數量明顯減少，但入境遊客主要來自美國和澳洲，因此他斷言：「沒有危機感。」

帝國飯店東京（東京都千代田區）表示，雖然有少數宴會取消，但認為「相比其他飯店，影響應該算小」。

經營飯店椿山莊東京（文京區）及「華盛頓飯店」等設施的藤田觀光（同區）也認為，「目前為止並沒有受到重大影響」。該公司表示，在新冠疫情期間中國客源減少之際，已擴大對歐美與澳洲市場的行銷。

報導認為，關西地區受到的影響最為顯著，因為該地區中國旅行團遊客眾多。根據大阪觀光局統計，大阪府約有20家飯店12月底前預訂的中國客人，有50%至70%被取消。與此同時，東京的許多酒店經營者表示「目前尚未受到太大影響」，各地情況不盡相同。

報導說，短期影響在所難免，特別是對於中國農曆春節期間業績下滑的擔憂聲音越來越多。對此，航空和旅遊分析師鳥海高太朗也說，春節的商機將會相當嚴峻，影響至少會持續到春天，復甦最快恐怕也要半年到一年之後。

在東京、大阪、京都，先前大幅飆升的飯店住宿價格已開始回落。鳥海高太朗強調，接下來，都市地區有望緩解過度旅遊（觀光公害）問題，同時也可期待日本本國旅客的回流。然而，這些仍不足以彌補春節期間的下滑。

報導直指，關鍵在於擺脫對中國的依賴。根據日本政府觀光局的資料，今年1至10月的訪日旅客為 3554萬7200人次。按國家與地區區分，中國約占23%居首，但已較2019年的30%有所下降。

在最近的10月，台灣、南韓、 美國等13個國家與地區的訪日人數，都創下歷年10月的最高紀錄。中東地區較去年同月成長33.8％，德國則成長了29.2％。

