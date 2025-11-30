自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國經濟差年輕人搶「鐵飯碗」 國考人數再創新高錄取率僅1％

2025/11/30 20:50

中國經濟持續低迷，青年失業率居高不下，因此爭搶鐵飯碗，使得週日登場的2026年「國考」（國家公務員考試），有破紀錄的371.8萬人通過資格審查，預計僅錄取3.81萬人，錄取率僅1%。 （法新社檔案照）中國經濟持續低迷，青年失業率居高不下，因此爭搶鐵飯碗，使得週日登場的2026年「國考」（國家公務員考試），有破紀錄的371.8萬人通過資格審查，預計僅錄取3.81萬人，錄取率僅1%。 （法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕 中國經濟持續低迷，青年失業率居高不下，因此爭搶鐵飯碗，使得週日登場的2026年「國考」（國家公務員考試），有破紀錄的371.8萬人通過資格審查，預計僅錄取3.81萬人，錄取率僅1%，部分熱門職位更有6000人搶1個名額。

2026年中國國考共開出20,714個職位，預計錄取38,119人，較2025年的3.97萬人減少1600人，為8年來首見縮水，但報考人數卻創新高，共有371.8萬人通過資格審查，與預計錄取人數相比約為98比1，錄取率僅1%，巨大的供需落差引發各界關注。

2026年中國國考放寬了公務員招錄年齡，報考年齡上限由38歲調整為38歲，應屆碩博士研究生更由40歲放寬至43歲，兩類的報考年齡限制均放寬了3歲，這也是報考人數破紀錄的另一原因。

由於近年來中國經濟持續低迷，報考國考的人數逐年升高，2023年通過國考資格審查人數約260萬，2024年首度超過300萬，2025年為341.6萬，今年則達371.8萬，錄取人數卻不增反減。其中，最熱門的職位為中國國家移民管理局瑞麗遣返中心「執行隊一級警長及以下」一職，通過資格審查人數6470人，僅錄取1人。

在中國經濟持續低迷之際，隨著中國大學畢業生逐年上升，年輕人就業形勢變得更為嚴峻。中國教育部預測，2026年中國大學畢業生預計達1,270萬人，較2025年增加48萬人，再度創下歷史新高。而中國年輕人失業率依舊居高不下，官方數據顯示，10月不含在校生的16至24歲青年失業率為17.3%，25至29歲青年失業率則為7.2%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財