不可不知道！3項隱性通膨 正摧毀中產階級的預算

隱性通膨正在摧毀中產階級的日常預算，它隱藏在一些細微的變化中，悄悄地蠶食著荷包。（示意圖，本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕自新冠疫情期間達到高峰以來，通貨膨脹已經大幅回落，但對許多中產階級家庭來說，這種感覺並不強烈。這是因為通貨膨脹並非總是以顯而易見的方式顯現出來。隱性通膨正在摧毀中產階級的日常預算，它隱藏在一些細微的變化中，悄悄地蠶食著荷包。

以下是3項可能導致中產階級家庭陷入生存困境的隱性成本。

請繼續往下閱讀...

1. 利率上升

如果您難以償還信用卡欠款，不妨考慮將餘額轉移到一張零利率信用卡（前提是您的信用記錄允許）。零利率信用卡通常在一段時間內（一般為6至21個月）免息。在此期間，您無需為新消費支付利息，可以專注於償還現有債務。

您也可以考慮申請債務整合貸款。債務整合貸款可以將多筆債務合併為一筆新貸款，通常條款更優惠，從而簡化您的財務負擔。

2. 房產稅上漲

即使房貸月供固定不變，您的稅單金額也可能並非如此。通貨膨脹會導致房屋價值上漲。由於地方政府在每年制定預算時會將房屋增值作為未來計算的基礎，因此您的稅單金額也會相應增加。

據美國稅務基金會稱，近年來房產價值飛漲，自2020年以來漲幅比通貨膨脹率高出近27%，這導致未能下調稅率的地區房產稅大幅上漲。因此，務必每年查看房產稅單，並檢查評估價值和稅率是否有所變化。如果您認為評估價值被高估，請考慮提出申訴。

3. 兒童照顧成本成長超過整體通貨膨脹率

兒童保育費用也上漲。根據美國兒童保育意識協會最近的報告，2020年至2024年五年間，兒童照護價格上漲了29%，而同期整體價格的漲幅約為22%。

美國勞工部的數據顯示，2022年，一名兒童的全職托兒費用佔家庭收入中位數的8.9%至16.0%，具體比例取決於兒童的年齡和托兒機構。

當家庭收入的很大一部分都用於托兒時，中產階級家庭就更難應對其他通貨膨脹帶來的衝擊。如果您有孩子，請每年核算您的托兒費用，並諮詢是否有階梯收費或補貼，尤其是在您的收入或工作時間變化的情況下。

家庭式托兒計畫或合作托兒機構也可能比傳統托兒中心更經濟實惠。在某些情況下，值得仔細計算一下，看看父母一方休假或兼職是否更划算。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法