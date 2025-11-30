也是富二代！黃仁勳與3毛孩溫馨互動畫面曝光了

輝達旗下粉專「NVIDIA Robotics」釋出感恩節影片，畫面可見黃仁勳在美國家中陪伴三隻愛犬一起過節。（取自NVIDIA Robotics 臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕AI教父黃仁勳愛狗眾所周知，輝達旗下臉書粉專「NVIDIA Robotics」29日釋出感恩節影片，他在美國家中陪伴三隻愛犬一起過節，3萌寵的名字同步曝光，分別是「Kuma」、「Gus」與「Momo」。黃仁勳笑著對愛犬說：「爸爸媽媽幫你們準備了禮物。」畫面超溫馨。網友笑稱，牠們的「爸爸」真的是黃仁勳，堪稱是狗狗界的富二代。

黃仁勳今年頻繁訪台，11月7日才來台熱情參與台積電運動會，短短兩個多星期後，有民眾目擊黃仁勳再度來台，現身台北四平街買蜜餞，並到他喜歡的花娘小館用餐，也前往大直探望台積電創辦人張忠謀。

黃仁勳此行為私人行程，目前未有公開行程安排，黃旋風式來台1天，28日下午搭機返美，這也是黃仁勳今年五度來台。他預告明年1月將來台參加公司尾牙，和員工一起慶祝農曆新年，原本他期待下次能和家人一起回來過年，但行程很緊湊，要去很多地方，並不輕鬆，因此家人應不會同行。

輝達旗下粉專「NVIDIA Robotics」也在29日釋出感恩節影片，從畫面可見他在美國家中陪伴三隻愛犬一起過節，3萌寵的名字同步曝光，分別是「Kuma」、「Gus」與「Momo」。黃拿出為愛犬準備的小禮物，還說「爸爸媽媽買了好多好東西給你們。」

粉專PO文稱，在黃仁勳家，節慶送禮的方式與眾不同，同時也不忘促銷部分商品正在推出優惠折扣。

