別再當冤大頭！Costco購物「8大地雷」曝光 恐讓你越買越窮

〔財經頻道／綜合報導〕Costco以大量包裝的超值優惠和琳瑯滿目的商品聞名，然而，在這樣的購物環境裡，人們很容易失心瘋，犯下會傷荷包、傷購物體驗的常見錯誤。美國食譜網站《AllRecipes》報導指出，以下是你在Costco最可能犯下的8大錯誤，下次走進賣場前請務必記住。

1.大量購買吃不完的食物

Costco是囤罐頭、飲料等耐放商品的天堂；但如果你只是因為「單價比較便宜」就大量買下那些根本吃不完的食物，那就是大錯特錯。食品部落客兼廚師Alex Bayev表示，「只因單價便宜就買大份量，是很常見的錯誤。」別買一大箱餅乾或大量蔬果，結果還沒吃就放到發霉。

Bayev建議「把大量購買留給真正耐放或能冷凍的食材。」務實一點，就能避免食物與金錢的雙重浪費。

2.低估科克蘭自有品牌

別因為品牌是Costco自家的就自動跳過，Bayev說「許多科克蘭產品其實是由大品牌代工，品質不輸市售知名品牌，價格還更便宜。」若你有疑慮，不妨比較一下價格、看看評論。若科克蘭評價高、價格更漂亮，避開它反而是損失。

3.忘了帶折價券或Costco會員卡

很多人不知道Costco接受廠商折價券，有些商品因此能再便宜一波。Bayev建議「出門前先查你打算買的商品是否有折價券，帶著一起出門。」而Costco會員卡更不用說，不用就等於放棄折扣與會員福利。EMUCoupon的市場行銷總監Elice Max指出，「很多人結帳時忘記刷會員卡，等於錯過許多會員專屬福利，甚至抽全額付費旅遊的機會。」

4.忽略有機商品區

雖然Costco給人的印象不是「有機天堂」，但其實裡頭的有機商品區相當齊全，而且價格往往比一般超市更便宜。Bayev說，「如果你喜歡買有機產品，Costco的選擇出乎意料地豐富且划算。」別再跑兩趟超市，浪費時間又花更多錢。

5.只逛賣場中間區域

和一般超市一樣，賣場中間放的通常是最吸引人、最容易讓你衝動購物的商品，像是季節品、電子產品、禮盒等。市場專家Michaela Melo指出，「Costco將最吸睛、最容易讓你失手的商品放在中間，是刻意設計來吸引大多數人流。」她建議，多逛後方與側邊走道，那裡的商品往往競爭少、折扣更大、CP值更高。

6.沒帶購物清單就進去

沒有方向，你就容易因為誘惑而亂買一通。Costco Food Database的總編Greg Larkin說，「在家花5分鐘列清單，考慮商品大小、數量及保存空間，能有效降低衝動購物。」他還分享一招「我會在清單上留一個『Costco驚喜』欄位，只允許自己買一個額外的驚喜品項，並設定價格上限。」既能防爆買，又不會失去逛街的樂趣。

7.餓著肚子逛 Costco

肚子餓時逛任何超市都危險，Costco更是如此。Greg Larkin直言「如果你餓著去Costco，那裡就是滿坑滿谷的錯誤。」先吃點東西，甚至可以先到Costco的美食區買熱狗，他說「這總比回家後發現自己買了28支玉米或90根起司條卻根本不想吃來得好。」

8.忽略正在促銷的商品

別以為進Costco就已經是省錢，不看特價就算了，那會讓你錯過更多省錢機會。Larkin說「特價商品通常比原本就很便宜的Costco價格再便宜25%到30%。有存放空間的話，非常值得囤貨。」記得注意有效期限，並優先囤可久放的食品，例如花生醬、沙丁魚、義大利麵醬等。

