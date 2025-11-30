砸4.4兆元刺激經濟沒用 中國製造業、服務業PMI雙雙陷入萎縮

中國11月製造業、服務業採購經理人指數（PMI）雙雙陷入萎縮，反映經濟復甦動能持續承壓。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管自9月下旬以來，北京當局已注入1兆元人民幣（新台幣4.4兆元）的額外刺激資金，中國11月製造業採購經理人指數（PMI）連續第8個月處於萎縮，創史上最長紀錄，服務業PMI則意外跌破50關卡，為2022年12月以來首見萎縮，反映經濟復甦動能持續承壓。

中國國家統計局表示，11月製造業PMI為49.2，雖較10月的49上升0.2，但為連續第8個月萎縮，反映製造業在COVID-19疫情過後很難維持復甦，加上美國發動貿易戰，使製造業的業務面臨壓力。11月非製造業PMI則為49.5，較10月的50.1下降0.6，主要因為房地產和住宅服務部門疲弱。

這些數據初步反映了在經歷了數月的全球貿易動盪和前所未有的投資下滑之後，中國11月的經濟狀況。而從第四季開始至今，中國工業生產增幅為年初以來最小，出口意外萎縮，原因是全球需求未能抵銷對美出口的下滑。

儘管美國總統川普和中國國家主席習近平10月底於南韓會晤後，美中緊張關係暫時緩和，但包括中國稀土出口問題在內的美中貿易協議關鍵細節仍在談判中，凸顯了協議的脆弱性。此外，最近幾週中國與日本的外交爭端也加劇了貿易不確定性，中國正在考慮對日本採取經濟反制措施。

除了地緣政治風險外，中國疲軟的國內需求仍然為中國製造業的前景蒙上陰影。官方數據顯示，10月零售銷售成長連續第5個月放緩，這是自4年多前中國因COVID-19疫情關閉商店以來最長的連續放緩期。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，受房地產市場持續調整，國內消費和投資需求疲弱，以及第四季美國高關稅政策對全球和中國出口衝擊等影響，11月製造業PMI仍處在萎縮狀態，12月製造業PMI仍有一定下行趨勢。

由於自9月下旬以來，中國已注入1兆元人民幣的額外刺激資金，其中包括動用省級政府未使用的債券額度，以擴大投資和償還企業欠款，並向政策性銀行提供新的資金來刺激投資，但因今年中國可能達到約5%的年成長目標，北京當局並不會因為近期經濟下滑，而急於採取新的刺激行動。

