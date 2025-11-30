Costco對產品類型重大調整 與科克蘭有關！抓到會員的心

Costco會員知道商品種類會不斷變化，在很多方面，會員喜歡Costco旗下的Kirkland Signature品牌，因為它價格更低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美式知名賣場Costco正悄悄對產品種類進行了重大調整，那就是逐漸增加自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）的產品項目，因為該品牌已穩固消費者市場，並獲得愈來愈多的肯定。

根據Entri.app的研究報告《Costco行銷策略》，Costco的產品選擇方法簡約而又極具策略性。透過提供數量較少但精心挑選的商品，Costco簡化了營運，並持續提供價值。其自有品牌Kirkland Signature在強化品質和提升客戶忠誠度方面發揮著至關重要的作用。

Costco會員知道商品種類會不斷變化，但他們也有一些固定的預期。在很多方面，會員喜歡Costco旗下的Kirkland Signature品牌，因為它價格更低；但在其他情況下，有些人則偏好知名品牌。

Costco 執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在公司第4季財報電話會議上談到了其連鎖店的自有品牌。他說：「我們的自有品牌 Kirkland Signature今年迎來了30週年。Kirkland Signature的銷售滲透率持續增長，為我們的會員帶來了更高的品質價值，同時抵消了關稅可能帶來的通膨影響」。

瓦克里斯指出，計劃擴大其自有品牌規模，以降低成本。 「正如上個季度提到的，我們正在繼續尋找機會，將更多KS產品的採購轉移到產品銷售的國家和地區，這有助於降低成本，並減少全球貨物運輸造成的排放」，他補充道。

Kirkland Signature 產品通常評價良好，許多會員似乎認為它們物有所值。

零售專家Stephen Needel 在RetailWire上分享道：「我們是Kirkland的忠實粉絲，原因很簡單，他們的產品大多物美價廉」，他指出，許多產品評價很高，而有些產品則滿足了某種需求。Kirkland的洗衣精和洗碗精多年來在《消費者報告》的功效排名中名列前茅，而且價格優惠很多。

財務長加里·米勒奇普明確表示，Costco會員希望在該連鎖店獲得物美價廉的產品。他分享說：「雖然我們的會員喜歡在我們的倉庫和網路上找到的尋寶商品，但我們日常銷售的物美價廉的商品對他們來說也極其重要，尤其是在經濟不確定時期」。

其中包括該連鎖店幾十年來一直提供的兩個經典優惠。他說：「我們的熱狗套餐、烤雞和KS衛生紙就是最好的例子。在2025財年，我們售出了超過2.45億份熱狗套餐、超過1.57億隻烤雞，以及足以往返月球200多次的衛生紙」。

米勒奇普也明確表示，在某些情況下，Costco已經用柯克蘭簽名產品取代了名牌商品。他說：「此外，我們還在適當情況下調整商品種類。這包括增加KS商品和國內採購商品。例如，我們更加重視健康美容產品、生鮮產品、輪胎和床墊」。

