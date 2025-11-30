自由電子報
窮人的黃金漲瘋了！芝商所當機11小時 白銀飆出新天價

2025/11/30 14:54

白銀上周漲勢凌厲。（彭博）白銀上周漲勢凌厲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大期貨交易所芝加哥商品交易所集團（CME）27日因系統故障，當機時間持續近 11 小時，造成外匯、大宗商品及股票期貨交易全面停擺，投資者與經紀商哀號，紐約商品交易所（COMEX）白銀主力合約在交易恢復後，白銀價格28日迅速飆升至歷史新高，觸及每盎司57美元，今年以來漲幅逼近100%。

芝加哥商品交易所集團的代表告訴CNBC，由於CyrusOne資料中心的冷卻問題，市場暫停交易。這是芝商所時隔 11 年再次發生重大故障，此次影響範圍遠超上次僅涉及農產品合約的事件，故障持續近 11 小時。

市場參與者表示，由於美國感恩節假期，本週交易量減少，加上交易員希望在月底平倉，這項系統故障可能會加劇市場波動。其中貴金屬更因供應鏈緊張、庫存持續下滑以及市場對美聯儲 12 月降息預期急劇升溫的推動下，週五（28日）全面爆發，白銀價格再度刷新歷史紀錄。

COMEX 白銀主力合約在交易恢復後快速拉升超 6%，衝破每盎司 57 美元，今年以來漲幅逼近 100%；現貨白銀最終則收在56.07美元，同樣是新高價。

市場認為，白銀庫存供應鏈緊張，推動價格進入結構性牛市，白銀上周表現凌厲，不僅因避險和宏觀預期推動，也與基本面有關。

