台灣是被低估的美食天堂！外媒列出7大理由與獨特飲食

〔財經頻道／綜合報導〕《紐西蘭先驅報》報導，台灣擁有獨特而迷人的飲食文化，對於遊客和美食愛好者而言，在亞洲地區是被低估的美食天堂。

與新加坡、曼谷和香港等著名的亞洲美食之都相比，台灣作為美食目的地卻鮮為人知。然而，人口僅2300多萬的國家，擁有獨特飲食文化，其根源在於原住民、移民潮以及創新精神。

報導列出七個理由，說明為什麼台灣是美食愛好者的理想目的地。

1. 各種風味的融合

台灣原住民南島語族已在此生活了長達1萬5000年。然而，17世紀的殖民統治，以及隨後荷蘭、西班牙、漢族和日本等國的統治，再加上來自中國的移民，造就台灣多元的文化以及飲食融合。而且一股令人振奮的新潮流正在興起，旨在保護和傳承台灣16個原住民群體及其飲食文化。

幾個世紀以來，原住民文化一直被系統性地邊緣化，這意味著在台灣你很難輕易找到原住民美食，但只要用心尋找，總能有所收穫。

東部城市花蓮是台灣原住民廚師聯盟的所在地，該聯盟隸屬於慢食運動，致力於推廣和保護原住民傳統飲食文化。花蓮夜市東大門有一條街專門擺滿了原住民美食攤位。不妨尋找用紫蘇葉包裹的紫米、小米、肉末和苦味藥材；竹筒糯米飯；煙燻番薯和小米酒。原住民美食也出現在高級餐廳中，例如屏東縣鄉村的Akame餐廳和台北的Embers餐廳。

2. 來自中國美食的印記

來自中國某些地區的移民對台灣飲食文化產生了巨大影響。客家人是早期移民之一，如今約有20%的台灣人口擁有客家血統。

在花蓮的客家餐廳的宴會廳裡，可品嚐到源源不斷的特色菜餚，這些菜餚都出自一個簡樸的廚房：燻肉、金桔醬蒸雞、粗米粉、紅曲米花肉，以及由女主人在主餐廳的空桌上，用一團厚實的花生麵團現場製作的麻糬。

來自中國南部福建省的福建菜也是台灣美食的重要組成部分，其中一些最受歡迎的街頭小吃包括蚵仔煎、牛肉麵、滷肉飯、麻糬，以及聞名遐邇的臭豆腐。如果你沒嚐過臭豆腐，那你真的算來過台灣嗎？

3. 放棄穀物早餐，嘗試獨特的早餐

豆漿是台北最受歡迎的早餐店之一，類似的店鋪在台北也隨處可見。新鮮熱騰騰的豆漿是招牌菜。你可以親眼看著豆漿從熱氣騰騰的大鍋裡現做，熱氣騰騰、香甜可口，再蘸著油條吃，簡直絕配。此外，還可以點一些新鮮的餅有厚厚的、在類似泥爐的烤爐裡烤製的（燒餅），也有薄如紙片、煎炸而成的（蔥油餅），餡料豐富多樣，美味可口。

4. 米其林指南夜市

台灣夜市林立，台北的羅亞赫夜市燈火通明，宛如遊樂場，是其中規模最大、最棒的夜市之一，擁有六家米其林推薦攤位。必嘗美食包括福州黑椒包、起司芋圓、巨型脆皮雞排、台灣香腸以及蒜蓉羅勒烤魷魚。喜歡甜食？那就千萬別錯過芒果刨冰、糖葫蘆，口感絕妙，令人回味無窮。

5. 世界聞名的餃子

1949年國民黨政府撤退時，多達兩百萬政治流亡者湧入台灣，帶來了來自中國各地的美食，包括上海的特色菜餚。鼎泰豐，這家以上海小籠包聞名的連鎖餐廳，誕生於台北，如今在全球擁有多家分店，其中台灣就有11家。在台北101等熱門分店，必須提前預訂，否則就要排長隊。當然，一定要點小籠包，而且要多點一些，但也別忘了點辣子蝦餃、爽脆的黃瓜沙拉、現場切片松露炒飯。

6. 珍珠奶茶的起源

台灣茶飲店春水堂自稱發明了珍珠奶茶（又稱波霸奶茶），據說是1987年一位聰明人在其台中分店將木薯珍珠加入冰奶茶中後發明的。如今，春水堂在全島各地都有分店；您可以前往品嚐經典的珍珠奶茶，它只選用天然原料，甜度恰到好處。依照茶飲店的傳統，春水堂也供應小吃－美味的鹹辣小吃，例如辣豆腐、功夫麵和辣雞爪。

7. 盛產優質茶葉的地方

台灣盛產各種茶葉：烏龍茶、綠茶和紅茶。從台北市中心開車40分鐘，即可抵達位於汐止山林間的茶館，這裡環境清幽，是一處靜謐的世外桃源，也是一座設計獨特的茶館兼餐廳。在此可以品嚐精美擺盤的時令小菜，在茶水師的帶領下，體驗了一場別具一格的茶道儀式。

