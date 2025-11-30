台積電上榜！外媒點名現在最值得買進「3檔股票」

《The Motley Fool》分析師點名現在最值得買入的3檔股票，台積電在內。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，在11月大部分時間股市表現疲弱，但在感恩節前夕快速反彈，標普500指數如今徘徊在歷史高點附近，這可能讓部分投資人猶豫現在到底是不是買進的時機？分析師Keithen Drury認為，現在依然是買股票的好時機，尤其是人工智慧領域中幾家最具代表性的企業，它們看起來都是邁向2026年的超值投資，他的投資清單包括輝達、台積電以及Alphabet。

1.輝達（NVIDIA）

自2023年AI熱潮興起以來，輝達一直是這波巨浪的代表企業，其圖形處理器（GPU）是全球最受歡迎的加速運算單元，不僅硬體領先，其配套的軟體與技術堆疊更是業界標竿。輝達的產品運行著全球相當大比例的AI工作負載，而這個局面在未來也不太可能改變。過去12個月，輝達創造約1870億美元的營收。管理層透露，從2025年最後一季到2026年底，公司已簽下3070億美元的Blackwell與Rubin晶片訂單。

考慮到這1870億美元並非全部來自AI產品，而且除了Blackwell和Rubin系列外還有其他AI晶片，顯示輝達在2026年的收入仍有巨大成長空間。如果AI巨頭們如先前所承諾般持續加碼投入，那麼回頭看現在的股價，很可能會發現輝達今日仍是極具吸引力的買進時間點。

2.台積電（TSMC）

輝達與多數競爭對手都是無廠晶片公司，也就是不自行生產晶片，而是交由第三方代工，如台積電。能生產AI所需尖端製程晶片的代工廠屈指可數，而台積電正是其中的領導者。台積電持續創新，並將推出新一代製程節點，有望讓客戶大幅受益。

台積電的最新2奈米製程 擁有多項重要效能提升，其中最受客戶期待的是在相同速度下，2nm晶片可較3nm晶片降低25%至30%的功耗。如今AI資料中心最大的瓶頸之一就是電力供應不足的情況下，這項技術突破可說是重大利多。台積電位於整個AI支出浪潮的核心，無論現在、2026年或更久，都是值得長期持有的標的。

3.Alphabet（Google母公司）

Alphabet股價近期接近歷史新高，看似不是最佳買進時間點，但市場仍在調整其估值，以反映它在AI領域的領導角色。2025年初市場一度悲觀看待Alphabet的AI發展，但如今情緒明顯改變，投資人意識到它並不會因AI而遭淘汰。

Alphabet最主要的獲利來源是Google搜尋業務，在成熟市場下依然表現亮眼，這讓Alphabet成為成長速度最快的兆美元級公司之一。至於估值，目前股價約為明年預估獲利的29倍，雖然不算便宜，但市場過去兩年對Alphabet AI前景過度悲觀。如今市場情緒反轉，且業績季季亮眼，因此分析師認為它仍值得在此時買進。

