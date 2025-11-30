塑化產業迎景氣轉折 法人看好台塑集團

塑化產業迎景氣轉折法人看好台塑集團。（擷取自法人報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好中國反內捲、預期烏俄停戰及油價下跌等利多因素可望逐步發酵，預期塑化產業2026年景氣轉折向上，展望趨於樂觀；法人分析，台塑集團營運可望落底回升，推薦台塑化（6505）、台塑（1301）及台化（1326）給予「買進」評等，目標價分別為65元、50元、36元。

元大投顧分析，目前塑化產業處於景氣轉折的關鍵時刻，四大原因包括第一、美中關稅談判，美國一度禁止乙烷出口，中國乙烷裂解廠運作不順，未來乙烷裂解乙烯工廠投資計畫恐生變數；第二、預期2026年3月中國兩會，反內捲政策細節可望出台，淘汰老舊產能，以煉油老舊產能佔比超過三成，受惠最大，烯烴及純苯的老舊產能佔比也在14%以上，有助於改善供需失衡；第三、預期烏俄戰爭結束，可削減中國低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力；第四、油價長期趨勢偏空，下游塑化業者可望享有成本降低好處，可提振獲利表現，預期明年景氣轉折向上，展望趨於樂觀。

針對石化業景氣未來展望，台塑企業總裁吳嘉昭日前也表示，今年第四季目前因進入淡季，再加上中國石化業擴建生產，市場供需問題仍待解決，明年看起來景氣會不錯，不過，想要全面轉好恐等到2027年。

