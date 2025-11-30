台北都市計畫通盤檢討3-2》「客廳即工廠」擬納產專區放寬住宅使用

南港產專區首件公辦都市更新案基地位於重陽路一帶。（台北市住都中心提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市首次啟動全市都市計畫通盤檢討，除放寬住宅區商業使用外，對早期工業區「客廳即工廠」的老舊聚落，也擬依南港產專區的模式，研議將士林、北投部分路段劃設為產專區開發許可範圍，放寬住宅使用；放寬松山機場周邊航高管制範圍的建蔽率、艋舺大道及市民大道沿線基準容積，以利推動都更改建。另有部分電力、交通、公墓等公共設施用地約12.65公頃，已無使用需求，也將解編變更為適當分區，回歸地主使用。

台北市早期有許多工業區是以「家庭即工廠」營運，產生住工混合、聚落老舊而密集，隨著都市發展及產業結構轉變，原住戶仍有居住需求且傳統產業外移，如今建物老舊、生活環境亟待改善。因此已劃定為產業專用區的形式，放寬住宅使用，不受工業區變更住宅區需回饋37％土地的規範。「產專區」內符合1994年以前或1969年8月前已存在的合法建物，有實際居住事實且非屬工廠、廠房，即可認定為「老舊聚落」，都更時免回饋得作住宅使用。

目前除設有南港產專區，內湖的北勢湖、新明路工業區（包含石潭里、週美里、西康里）也已變更為產專區，主要計畫今年8月21日已公告實施，細部計畫正修正中，待提市都委會報告後即可實施。此次全市通檢，也將士林、北投、南港、內湖等區納入研議，包括中央南路、蘆洲里、重陽路、後港等路段的零星工業區老舊聚落，劃設為產專區開發許可範圍。

此外，松山機場周邊受航高限制的地區，如都更危老重建時遇高度限制時，將放寬建蔽率；艋舺大道及市民大道沿線提供捷運穿越獎勵機制，鄰接道路實際供人車通行寬度達30公尺以上，基準容積仍為225％者，辦理回饋後，得提升為300％，但都須經都委會審議通過為準。

都發局指出，1979年人口快速增加，開發需求高漲，變更25處保護區為住宅區，規定以自辦市地重劃方式整體開發，迄今僅少部分地區完成開發，且土地利用限制高，為促進地主權益及環境保育意識，全市通檢案擬將北投5處及士林14處「保變住」約403公頃住宅區土地，回復為保護區；另有部分電力、交通、公墓等公共設施用地約12.65公頃，已無使用需求，擬解編後變更為適當分區。

