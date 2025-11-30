賴總統提核電延役3原則 藍委：別再曖昧搖擺

對於核電是否延役問題，國民黨立委賴士葆今（30日）表示，賴清德總統對核電態度別再曖昧搖擺。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕經濟部核准台電核二、核三廠現況評估報告，明年三月再運轉計畫可送核安會審查。總統賴清德昨（29日）強調，核電要不要延役就交給專業、科技，第一要確保安全無虞，第二是核廢料要有解，第三是社會要有共識。對此，國民黨立委賴士葆今（30日）表示，賴清德總統對核電態度別再曖昧搖擺，別讓缺電成為國際笑話。

賴士葆說，行政院長卓榮泰在他質詢時表示，願意規劃2027年重啟核三，然而經濟部和環境部卻分別以法規和環評踢皮球，興達火力發電廠一道命令就能延役，碰到核電就雙標踢皮球，輝達即將來台，難道要輝達也學台積電自主降載？

前國民黨發言人鄧凱勛也說，民進黨政府長期將「非核家園」奉為圭臬，無視現實需求，現在是真的看到了缺電的現實，還是當對美談判卡關，才逼不得已如夢初醒，匆匆忙忙、連滾帶爬的拋出核電重啟，為不順利的談判解套。

鄧凱勛表示，請賴總統放下意識形態，立即提出具體的核電重啟時程，不要只是虛晃一招試圖騙票，好好回應產業、人民的需要，讓台灣人民有完善的用電環境，也讓產業界、世界的投資人能放心投資台灣。

