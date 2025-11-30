提升國門形象打造文化型機場 昇恆昌以桃機二航C區促參案獲金擘獎特優

昇恆昌免稅商店克服重重挑戰完成「桃園國際機場第二航廈管制區內C區設置綜合免稅商店招商案」，第四度獲得金擘獎特優。（昇恆昌免稅商店提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕昇恆昌免稅商店克服重重挑戰完成「桃園國際機場第二航廈管制區內C區設置綜合免稅商店招商案」，提升桃機國門形象、支持地方創生，深受肯定，榮獲由財政部主辦、譽為臺灣促參界奧斯卡獎的「金擘獎」特優，不僅是眾多受獎者中唯一獲得特優的團隊，也是唯一獲得公益獎的企業，更是四度榮獲金擘獎特優肯定，再度展現民間企業參與公共建設典範。

昇恆昌表示，此案於國際競爭激烈的情勢下於2018年得標，並於2019年起執行。履約期間遭遇新冠肺炎疫情衝擊，為維護國門形象並確保機場營運不中斷，團隊堅持不裁員、不減薪，兼顧機場服務品質與員工生計，2022年疫情解封後，即迅速投入大量資源，克服施工困難、日以繼夜趕工，全案於2025年完工。昇恆昌總經理江建廷代表受獎時感謝財政部、交通部、桃園國際機場公司及多方單位全力支持，充分實踐PPP（Public-Private Partnership）精神，並向團隊夥伴致上最高謝意。

挺過新冠肺炎疫情挑戰與市場變動，此案零政府補助投入資金，以「人文」為本，並以「行銷臺灣、接軌世界．精彩心動線」為主題，歷時五年打造桃機第二航廈管制區Ｃ區，成為全球首屈一指的「文化型機場」，全面升級旅客在免稅購物、餐飲服務及公共空間三大體驗。

在免稅購物服務上，企業持續深化全球選品力，引進多項國際一線品牌，打造與全球標準同步的世界級購物體驗。同時展現臺灣文化特色，整合文化部所屬逾十家館所的文創商品成立「博物館商店」；開設「臺灣菸酒館」匯集金門高粱、OMAR 威士忌與噶瑪蘭威士蘭等國際獲獎酒款；並透過「文萃市集」支持在地青創與ESG品牌，更以懷舊冰菓室、廟宇祈福等主題打造購物氛圍，呈現兼具國際化與在地文化底蘊的購物體驗。

餐飲方面不僅導入雙月食品社、小王煮瓜等多家米其林指南推薦餐廳美食，引進世界手沖咖啡、咖啡豆冠軍，並以經典的鹹酥雞、珍珠奶茶等台味小吃打造「街口食趣」美食區，同時也支持地方創生，產地直送榮獲「全國十大經典好米」肯定的大賀米，在國門推出一系列在地米食料理，滿足旅客味蕾。

同時以融合AI互動、臺灣在地文化等特色，全面翻新10間傳統候機室，包括展示六大離島風情的「島嶼漫遊」、以原住民、客家、閩南文化為主題的「臺緣候機室」，推廣臺灣觀光及文化，昇恆昌長期推廣臺灣文化不遺餘力，也深獲中華文化總會肯定；響應全球永續，團隊也以6.5噸回收玻璃打造「亮彩琉璃體驗池」，展現對綠色循環經濟的實踐與永續經營的承諾。

評審高度肯定，此案在擴建期間秉持「服務不中斷」原則，以高難度夜間施工降低對航站營運與旅客動線的影響，同時透過公共建設空間再造與智能友善設計，成功打造兼具效率與溫度的旅運環境，且積極與在地品牌合作、扶植臺灣中小企業行銷國際的作法。

作為「機場大聯盟」重要合作夥伴，在疫情期間旅客量大幅下滑、營運面臨前所未有挑戰之際，昇恆昌仍堅守崗位、全力支持機場營運，展現令人敬佩的韌性與承擔，亦深獲桃園國際機場公司肯定。

昇恆昌深耕免稅產業卅年，始終秉持誠信、專業、創新、公益的經營理念，並以「公共服務為導向、利益大眾為宗旨」，推動「全員志工」文化與員工一起投入公益行動，繼2008年、2012年、2013年，於今年再度榮獲「金擘獎」特優，更是唯一獲得公益獎的得主。

昇恆昌表示，面對國際政經局勢、市場快速變動的不確定性挑戰，仍將秉持初心、堅守專業，精準落實每一項服務細節，不鬆懈、不自滿，未來也將持續以行動攜手桃機，全力提升旅客體驗，助力桃園機場排名再攀高峰，共同打造具全球影響力的臺灣國門樞紐。

