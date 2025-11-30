羅伯特清崎：日本「套息交易」已結束 泡沫市場即將開始消氣

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告，日本「套息交易」已結束 泡沫市場即將開始消氣。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日發文警告，日本的「套息交易（Carry Trade）」已結束，泡沫市場即將開始消氣。

羅伯特清崎週六（29日）在社交平台X發文表示，日本的「套息交易」已結束，並提醒投資人要小心了，因為泡沫市場即將開始消氣。

羅伯特清崎文中也再次強調自己的看法，即買進黃金、白銀、比特幣與以太幣，並預告他未來會在X上分享更多在世界崩塌中致富的建議，讓投資者「即便世界崩塌，也能變得更富有」。

羅伯特清崎週日（30日）進一步發文稱，日本已經結束長達30年的「套息交易」，這30年來，日本向全球市場的投資者借出數十億美元的低利率資金，使得資金流入房地產、股票、債券、商品與企業，並將全球資產推升成「世界上最大的泡沫」，如今日本對這些全球資產「戳了一針」，而史上最大的崩盤在感恩節期間開始了。

羅伯特清崎表示，他將在接下來的幾則推文中分享10項投資建議，希望協助一般投資人在全球資產泡沫破裂與失業率上升之際，有機會變得更富有，而非淪為受害者。

羅伯特清崎今日公布的第一項投資建議是「投資能源」，如石油和天然氣。

羅伯特清崎指出，我們都知道AI將會消滅數以百萬計的工作。而他投資石油和天然氣生產商，因為AI的發展需要大量能源來支撐。

羅伯特清崎表示，投資人可以透過私募股權投資石油與天然氣公司（他本人採取的方式），也可以在理財規劃師或股票經紀人的協助下，透過股票、ETF 或能源類基金參與這類投資。

羅伯特清崎稱，他自己目前正採取這樣的策略，並計畫因此變得更富有；但同時認為，未來將有數百萬人失去工作、變得更貧窮，甚至可能失去房屋。

文章最後，羅伯特清崎提醒投資者，要記得《富爸爸》中的觀點：「房地產市場依賴於工作。」他強調，即使全球經濟崩盤，仍有可能變得更富有，並預告將陸續公布其餘9項投資觀點。

