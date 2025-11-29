自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

賣慘發財術！超狂單親媽賣眼淚賺錢 一瓶開價1.9萬

2025/11/29 22:42

一名單親媽媽靠賣眼淚賺錢，買耶誕禮物送家人。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）一名單親媽媽靠賣眼淚賺錢，買耶誕禮物送家人。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，一位44歲單親媽媽多年來一直靠著出售眼淚，籌措採購耶誕節禮物所需要的金錢，每一瓶開價600美元（約台幣1.9萬）。她還說，男人們無法抗拒這樣的誘惑，而這筆收入也支應了耶誕節開銷。

綜合《The Mirror》等外媒報導，美國成人內容創作者瑞弗（Liz River）今年44歲，為了養活四個孩子，在耶誕節前夕出售自己的眼淚。

報導說，瑞弗多年來一直以每瓶600美元的價格出售自己的眼淚，這筆錢用來幫家人買耶誕節禮物。她總是隨身帶著一個罐子，收集自己的眼淚，而且顧客願意為這些眼淚支付高價。

她表示，「如果沒有靠出售裝在罐子裡的眼淚和哭泣的影片所賺來的錢，耶誕節將會非常不同，我們可能只能過上最基本的生活。」

她稱，多虧了這筆錢，家人們才能在節日團聚，而不是分散各地。她還提及，起初，一年只能賣出兩三瓶，但是自從多年前創立這個不尋常的商業計畫以來，已經賣出超過100瓶。

她解釋，即使是小罐子，裝滿眼淚也需要時間，目前正在考慮推出迷你版，也許像項鍊墜飾一樣的大小。她也賣各種各樣的產品，包括客製化哭泣影片、用過的紙巾和沾滿淚痕的枕頭、舊鞋和髒襪子。

至於一瓶眼淚到底有多少，報導並未提及。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財