賣慘發財術！超狂單親媽賣眼淚賺錢 一瓶開價1.9萬

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，一位44歲單親媽媽多年來一直靠著出售眼淚，籌措採購耶誕節禮物所需要的金錢，每一瓶開價600美元（約台幣1.9萬）。她還說，男人們無法抗拒這樣的誘惑，而這筆收入也支應了耶誕節開銷。

綜合《The Mirror》等外媒報導，美國成人內容創作者瑞弗（Liz River）今年44歲，為了養活四個孩子，在耶誕節前夕出售自己的眼淚。

報導說，瑞弗多年來一直以每瓶600美元的價格出售自己的眼淚，這筆錢用來幫家人買耶誕節禮物。她總是隨身帶著一個罐子，收集自己的眼淚，而且顧客願意為這些眼淚支付高價。

她表示，「如果沒有靠出售裝在罐子裡的眼淚和哭泣的影片所賺來的錢，耶誕節將會非常不同，我們可能只能過上最基本的生活。」

她稱，多虧了這筆錢，家人們才能在節日團聚，而不是分散各地。她還提及，起初，一年只能賣出兩三瓶，但是自從多年前創立這個不尋常的商業計畫以來，已經賣出超過100瓶。

她解釋，即使是小罐子，裝滿眼淚也需要時間，目前正在考慮推出迷你版，也許像項鍊墜飾一樣的大小。她也賣各種各樣的產品，包括客製化哭泣影片、用過的紙巾和沾滿淚痕的枕頭、舊鞋和髒襪子。

至於一瓶眼淚到底有多少，報導並未提及。

