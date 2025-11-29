6件Costco冬季必備單品 省錢達人網羅促銷商品

消費者可以透過Costco倉儲式賣場的促銷活動省錢。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕想找到20美元或以下的冬季必需品並不總是那麼容易，但幸運的是，Costco有很多這樣的商品。更棒的是，中產階級消費者會很高興地得知，除了可以大量購買之外，他們還可以透過這家倉儲式賣場的促銷活動省錢！

Costco省錢達人推薦六款20美元或以下的商品。另外，還可以了解今年冬天在Costco如何用25美元的預算玩購物。

1. 康寶簡易雞肉麵​​湯（Campbell's Simply Chicken Noodle Soup）。價格：16.49美元

用熱氣騰騰的坎貝爾雞湯麵溫暖全家吧！每包八罐，平均每罐售價約2.06美元，比傳統超市的價格略低。

2. 瑞士小姐熱可可粉（Swiss Miss Hot Cocoa Mix）。價格：9.99美元

既然在家就能輕鬆製作熱可可，何必在咖啡店花更多錢（貴很多）呢？瑞士小姐熱可可粉一盒包含50包獨立包裝，可沖泡多達50杯熱騰騰的熱可可。不妨在食品櫃裡備上一盒，整個假期都能享受這份甜蜜滋味。

3. 愛迪達斯男女通用折疊針織帽（Adidas Unisex Fold Beanies）。價格：15.99 美元（原價19.99美元）

這款兩頂裝的愛迪達斯針織帽可以保護你的頭部免受冬天寒冷的侵襲。 這款男女皆宜的針織帽採用雙層設計，保暖性極佳，有灰色和黑色兩種顏色可選。即日起至12月8日，Costco會員購買可享4美元優惠。

4. 男士復古戶外船襪，防風雨款式（Weatherproof Vintage Men's Outdoor Crew Socks）。價格：12.49美元

計劃今年冬天在戶外活動嗎？那就趕快囤幾雙Weatherproof Vintage 的戶外船襪吧。這款襪子適合男士6-12碼鞋碼，採用網眼透氣設計，並配有舒適的鞋墊。可選黑色或彩色五雙裝。



5. 防風雨復古青少年抓絨內襯慢跑褲（Weatherproof Vintage Youth Fleece-Lined Joggers）。價格：14.99美元（原價17.99美元）

Costco的顧客們非常喜歡Weatherproof Vintage 的青少年抓絨運動褲，因為它在雨雪泥濘等惡劣天氣下都能保持溫暖乾爽。這款運動褲有藍色、灰色和黑色三種顏色可選，尺寸從XS到L。

6. 32度兒童保暖套裝（32 Degrees Kid'sHeat Set）。價格：7.99 美元（原價10.99美元）

下雪天出門前，給孩子們穿上保暖衣物，兒童保暖套裝的溫度設定在32度。 這些輕便套裝包含一件長袖上衣和一條保暖長褲。原價10.99美元，Costco會員可在11月30日前折扣3美元。

