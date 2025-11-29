彭博：中國機器人產業本益比58倍 泡沫越吹越大

中國政府日前針對機器人產業可能出現的泡沫提出警告。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，隨著中國政府日前針對人形機器人產業可能出現的泡沫提出警告，投資人對中國人型機器人股的狂熱，正逐漸轉變為越來越大的不安，也開始重新審視該產業的高估值。

中國國家發展改革委員會發言人李超上週表示，當前人形機器人在技術路線、商業化模式、應用場景等方面尚未完全成熟，隨著新興資本加速入場，中國目前已有超過150家人形機器人公司，這個數量還在不斷增加，其中半數以上為初創公司或「跨行」入局，這對鼓勵創新來講是件好事，但也要防範重複度高的產品蜂擁上市、排擠研發空間等風險。

中國發改委的警告，反映出北京當局對於資本湧入過度、造成產業過熱的擔憂，人形機器人是中共制定至2030年的「十五五規劃」中，驅動經濟成長的6大未來產業之一。

追蹤中國人形機器人公司的 Solactive 中國人形機器人指數今年飆升近60%，並在10月創下高點，這股漲勢主要來自政策支持，以及舞蹈、踢拳和競速人形機器人影片走紅所帶動的投資熱潮。

但快速上漲也凸顯這個新興產業可能脫離基本面的風險。Solactive 中國人形機器人指數自10月高點以來已回檔近20%，投資人開始謹慎，呼應了華爾街對人工智慧（AI）公司高估值與巨額支出的疑慮。

上海乘舟投資管理公司投資長付志峰表示：「我對人形機器人股目前持中性態度，因為其估值已經偏高，且在供應鏈各階段能站穩腳步的公司不多。長期而言，可能只有1、2家公司能從競爭激烈的市場中脫穎而出。」

在股價表現最佳的公司中，即便優必選（UBTech Robotics）上半年仍虧損4.14億元人民幣（新台幣18.4億元），今年股價仍翻倍；中大力德股價上漲186%，但第三季淨利下降19%。

《彭博》數據顯示，中國人形機器人產業的未來12個月本益比約58倍，遠高於滬深300資訊科技指數的32倍。

摩根士丹利也質疑投資人的樂觀情緒，認為人形機器人效率仍低於人類，其在工業領域的應用前景有限。該公司分析師指出，儘管樂觀者預期2026年人形機器人出貨量將超過10萬台，但他們預測僅約1.2萬台，2030年才達11.4萬台。

