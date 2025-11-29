不要當冤大頭！航班「這因素」延誤或取消 6項補償權益一次看

許多航空公司會在航班因「可控因素」取消或延誤時提供一定的補償，旅客千萬不要放棄自己的權益。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中日緊張關係、歐洲空中巴士A320機隊召回6千架飛機，造成航空公司取消航班，當假期旅行遇到航班延誤或取消時，消者者有權獲得哪些補償？美國雅虎財經新聞報導，旅客享有一些航班取消的權利，千萬不要當冤大頭。

想像一下這個情況：你收拾好行李，抵達機場，開始倒數等待起飛。突然，你收到航班延誤，甚至更糟的取消通知。對於旅行者來說，尤其是在假日期間，這無疑令人沮喪。但即便旅行計畫遭遇變故，也不代表一切都結束了。

許多航空公司會在航班因「可控因素」取消或延誤時提供一定的補償。可控制因素導致的航班取消或延誤是指航空公司本身原因造成的事件，例如飛機維修問題、因客艙清潔或加油造成的延誤，或機組人員相關問題。

如遇可控因素導致的航班取消或延誤，旅客享有下列權利：

1. 改簽同一航空公司航班無需額外費用

2. 免費改簽至合作航空公司或其他航空公司

3. 如果航班取消導致乘客等待新航班的時間超過3小時，則可獲得餐點或餐點/現金券。

4. 受航班取消影響的乘客，可享有免費飯店住宿以及往返飯店的免費地面交通服務。

5. 如果航班取消導致乘客比預定出發時間晚3小時或以上，則會發放代金券或旅遊抵用券。

6. 如果航班取消導致乘客比預定起飛時間晚3小時或更長時間等待，則可獲得飛行常客里程獎勵。

美國消費者金融保護局（CFPB）前監管主任、紐約市消費者和工人保護局前局長洛雷萊·薩拉斯表示，「如果航班取消，消費者有權獲得全額退款」。無論取消的原因是什麼，航空公司都可以提供改簽、旅行積分或代金券，但您可以拒絕並要求全額退款。

此外，如果航班出現重大延誤或行程變更，消費者也有權獲得全額退款。重大變更不僅限於預定的出發時間；在其他情況下，您也有權要求全額退款。

