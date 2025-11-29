曾狂言稱台灣是中國一部分挨轟 台灣與馬斯克有望重歸於好？

學者認為，馬斯克Space X旗下Starlink在台灣仍未正式開通服務，並不會排除台灣與SpaceX公司合作的可能性。（路透、資料照；本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）過去曾多次發表引發爭議的涉台言論，不僅說過台灣是中國不可分割一部分，甚至建議把台灣部分控制權交給北京當局，引起各界撻伐。不過，學者認為，台灣與馬斯克的關係因地緣政治變化和科技供應鏈競爭，或許會促使雙方盡快重歸於好，因為馬斯克與台灣彼此都需要對方。

史丹佛大學全球數位政策孵化器的研究學者莫乃光（Charles Mok）在《The Diplomat》撰文指出，Space X旗下Starlink（星鏈）在台灣仍未正式開通服務，並不會排除台灣與SpaceX公司合作的可能性。

文章說，台灣及其電信業者正在尋求其他衛星服務合作夥伴，包括總部位於倫敦的歐洲通訊衛星公司（Eutelsat）OneWeb和亞馬遜的Project Kuiper。同時，台灣國家太空中心計畫發射至少四顆低軌衛星，投資金額達8000萬美元。SpaceX再次成為台灣的潛在合作夥伴。

文章稱，台灣國家太空中心在繼續研發台灣自主研發的低軌衛星的同時，近期也成功利用SpaceX火箭，從加州范登堡太空軍基地將台灣自主研發的衛星送入軌道。事實上，這並非SpaceX首次參與台灣的航太計畫：自2017年以來，SpaceX的獵鷹9號火箭已多次為台灣發射地球觀測衛星。

當然，使用SpaceX的火箭發射台灣自己的衛星，與使用或依賴SpaceX的低軌衛星通訊服務「星鏈」並不相同。即便如此，台灣畢竟需要SpaceX，因為台灣的海底電纜系統極易受到灰色地帶的攻擊和破壞，即使對星鏈有所擔憂，台灣仍需要保持更多選擇。

台灣在AI浪潮中扮演關鍵要角，馬斯克也需要台灣供應鏈。（美聯社）

另外，SpaceX（以及馬斯克）可能比以往更希望與台灣加強合作。畢竟，台灣是星鏈的重要商業市場，除了政治原因之外，沒有任何理由放棄在這個重要市場佔有一席之地。

而且，與2022年他上次發表那些不當言論時相比，如今半導體和人工智慧領域的技術競爭格局和供應鏈問題發生了變化，馬斯克或許更願意重建與台灣的關係。例如，馬斯克透露，特斯拉自主設計的A15和A16晶片，將分別由台積電以及三星代工。

文章特別提及馬斯克與中國的關係有所變化，直言與3、4年前相比，馬斯克與中國的關係如今可能有所不同。中國電動車正迅速佔領全球市場，比亞迪的年銷量已經超過特斯拉。對特斯拉而言，中國正日益成為競爭對手，而非市場。特斯拉上海超級工廠的產能成長放緩，而馬斯克位於美國德州和內華達州的新工廠則正在加速產能提升。

文章總結，台灣仍然需要星鏈，馬斯克也越來越需要台灣，雙方這種愛恨交織的關係也將繼續演變，儘管仍然存在許多不信任，但時間會改變一切。

