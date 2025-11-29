Costco聯名Nike鞋款「烤雞盒包裝」專家驚呼像Costco熱狗一樣美味

Nike SB Dunk鞋款採用與Costco烤雞通常使用的同一種塑膠包裝密封包裝，其外形略有改變，以符合Costco面向普通消費者的超值大宗商品風格。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕耐吉（Nike）與Costco聯名推出的SB Dunk Low假期限定款即將發售，Costco柯克蘭（Kirkland Signature）終於迎來了它從未真正需要的產品、但卻是最終值得擁有的時尚升級。這也為Costco旗下備受喜愛的基本款T卹品牌，終於找到了與之相配的鞋款。

對大多數人來說，去Costco購物意味著堆積如山的食物、12雙裝的襪子，以及你能想像到的最大瓶的洗髮精。但通常來說，去Costco購物並不包括購買名牌運動鞋。

這款售價130美元的美國運動服飾巨頭推出的滑板運動鞋，採用與Costco烤雞通常使用的同一種塑膠包裝密封包裝，其外形略有改變，以符合Costco面向普通消費者的超值大宗商品風格。

Nike SB Dunk鞋款採用類似Kirkland Signature 品牌經典淺灰色運動衫的外層面料。

這款運動鞋以小小的Kirkland Signature標誌、模仿Costco收據的鞋舌（指鞋帶下面與腳背上面之間的部件），以及對Costco著名的1.50美元熱狗的巧妙致敬為標誌，證明了它是聯名合作款。它既是一雙鞋，也是一封寫給精明購物者的另類「情書」。

購物專家馬克西米利安‧米戈夫斯基（Maximilian Migowski）更驚呼表示，Kirkland Signature Nike Dunk鞋款就像Costco的熱狗一樣美味！

雖然Costco之前也曾嘗試 與潮流運動鞋品牌合作，但這是它首次與品牌正式合作推出原創概念產品。而且從目前的情況來看，人們不禁會期待未來會有更多合作。

