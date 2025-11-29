一通陌生電話財產秒增2千萬 中年阿北樂翻爽辭1年後夢幻生活崩塌

一位日本企業主管意外收到上億日圓遺產，開心辭職後，面對投資績效欠佳及意外支出，身心承受壓力。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕財富自由是許多人的夢幻目標，有了錢可以不用工作，卻忽略突發事件帶來的經濟負擔。1位50歲日商主管突然接到一通陌生電話，原來是叔叔過世留給他1日圓（約台幣2千萬）的遺產，這份天上掉下來的禮物，讓他樂翻決定辭職。他帶著家人旅遊，還炒股，短短1年，遇到股匯市動盪、房子被颱風毀損，加上小孩出國留學，存款持續蒸發，讓他焦慮失眠，擔憂不久的將來財產花光光，最終選擇重返職場，擁有一份固定收入比較踏實。

《The Gold Online》報導真實案例，田中健二（化名，50歲）在一家大型電子產品製造商擔任部門經理已有28年，一家四口過著平凡的生活。

一天晚上，他收到了改變生命的禮物。那天是他與太太結婚25週年紀念日，夫妻倆正在一家餐廳用餐時，手機響了，來電顯示是個陌生號碼。原來是一位他幾乎不記得的叔叔留給他的遺產通知。扣除遺產稅後，遺產總額超過1億日圓，這筆巨額資金超過他未來15年的收入。

當下，田中用餐廳的餐巾紙迅速算一算這筆意外之財的利息收入，若以1億日圓 x年利率 5%，每年有 500萬日圓（約台幣100萬）利息收入，這筆錢比他一年的稅後收入（包括獎金）還要多。他心想：「現在我自由了。」第二個月，田中就遞出辭呈。

他的資深同事鈴木先生（化名）警告他：「每月固定日期領取工資就像一座無形的堡壘。在你確定你的新王國穩固之前，不要輕易摧毀它。」田中完全聽不進去，認為這些話是過時的觀念。

辭職後，田中全心投入投資領域，聚焦高收益日本股票和美元計價公司債組成的投資組合，還買了一輛新的SUV，再去北海道玩了兩週，感覺生活品質提高了。然而，在他第一筆股息到帳的那天，田中看著證券帳戶頓時驚呆，實際收入比預期的少100萬日圓（約台幣20萬）。

後來，股匯市都陷入動盪，使得預期年收入跌至300萬日圓（約台幣60萬），不僅如此，家裡又遭遇了兩件意想不到的事。他們的二兒子被米蘭的一所建築學院錄取，這固然是好消息，也意味著第一年要承擔約500萬日圓（約台幣100萬）的開銷。其次，一場強烈颱風損壞了他們家的屋頂，維修費用估計至少100萬日圓（約台幣20萬），這筆意外支出總計600萬日圓（約台幣120萬），田中無奈之下賠錢賣股。

當上億日圓的資產縮水至8600萬日圓（約台幣1720萬）時，他第一次感受到壓力，心想還要支付一年的生活開銷，變得很焦慮。田中每天打開證券帳戶App數十次，焦急關注股價波動。他夜不能寐，車庫裡那輛新買的SUV彷彿成了他傲慢的紀念碑。他賴以生存的薪資堡已然崩塌，讓他暴露在風雨飄搖的股市中。

在妻子建議下，開始面對沒有固定薪水收入，資產卻不斷縮水的殘酷現實，拿到上億日圓遺產的第二年，發現實際收入及開銷令人意想不到，不僅股息縮水，還有意外支出，加上龐大的家庭開銷，田中擔憂如果這種情況持續下去，資產在不久的將來就會耗盡。

在老同事介紹下，田中後來在一家中型公司擔任顧問，薪水不如巔峰時期那麼高，仍足以維持生活，這份薪水成為了他保護資產的堅實屏障，他的資產不再像一台ATM，而是扮演「種子資金」的角色，在長期複利的收益下悄悄增值，田中也獲得真正的安全感和人生意義，而這絕非僅僅1億日圓所能提供的。

報導說，田中的案例揭示許多人在思考「能否靠1億日圓的利息生活？」他的經歷為我們帶來了兩個主要教訓，一是除了資產管理之外，你還有其他收入來源嗎？如果沒有其他收入來源，生活開支將完全依靠投資收益來維持。在這種情況下，如果提款超過收益，本金就會減少，一旦投資績效進一步下滑，本金損失的風險就會增加，形成「惡性循環」。

