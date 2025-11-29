被中國和印度害慘 世界第2大鑽石生產國80％外匯收入崩潰

鑽石出口約佔波札那外匯收入的80%，佔政府收入的三分之一，但鑽石出口卻已經大幅下降。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕非洲國家波札那（Republic of Botswana）已成為全球價值最高的鑽石生產國，產量也僅次於俄羅斯，位居第二。但隨著中國和印度大規模生產更便宜的實驗室培育鑽石，對於開採天然鑽石的資源國家造成嚴重打擊，出口銳減，鑽石出口約佔波札那外匯收入的80%，佔政府收入的三分之一。

在波札那首都博茨瓦納郊外的一個村莊裡，婦女凱奧拉佩特塞·科科坐在家中一張老舊的沙發上，她對自己的鑽石加工工作，以及整個國家經濟的衰落感到震撼，感嘆鑽石業衰退如此之大，如此之快。

17年來，她靠著切割和打磨寶石謀生，這些寶石幫助波札那從世界上最貧窮的國家之一轉變為非洲的成功典範之一。1967年，也就是波札那獨立一年後，鑽石被發現，這對這個內陸國家來說，無疑是命運的轉捩點。

成千上萬人幾十年來挖掘和打磨石頭開挖鑽石，為波札那的醫療、教育、基礎設施等許多領域提供了資金。這個國家冒著「資源詛咒」的風險，即使將經濟完全依賴單一自然資源，但與許多非洲國家不同，波札那取得了成功的經驗。

但在一年前，許多人失業了，因為主要在中國和印度大規模生產的更便宜的實驗室培育鑽石帶給非洲天然鑽石貿易帶來了越來越大的壓力，導致非洲天然鑽石貿易陷入困境。

一名有兩個孩子的母親說：「我欠了很多債，不知道該怎麼還」。她每月靠著約300美元的收入勉強維持生計，醫療保險則依賴雇主提供。在這個國家，平均月薪約為500美元，對於半熟練工人來說，這原本算是相當不錯的生活。

博茨瓦納礦工工會主席約瑟夫·齊馬科說：「鑽石造就了我們的國家」。該工會代表著這個擁有250萬人口的國家中約1萬名礦工。他說：「如今，世界正在不斷變化，我們必須找到辦法，確保鑽石開採不會摧毀那些曾經幫助建設這個國家的人們的生活。」

鑽石出口約佔波札那外匯收入的80%，佔政府收入的三分之一，但鑽石出口卻已經大幅下降。

波札那國家統計局9月公佈的數據顯示，該國第2季鑽石產量下降43%，創下近代採礦史上最大降幅。世界銀行預計，波札那經濟今年將萎縮3%，這將是連續第2年負成長。

