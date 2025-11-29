經濟低迷！中國24％上市企業前3季虧損 創2002年以來最高水準

中國A股約5300家非金融業上市公司中，約24%在今年前三季出現虧損。房地產巨擘中國萬科就虧損280.2億元人民幣。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在產能過剩和國內需求疲軟的重壓力下，中國上市公司的獲利狀況持續惡化。外電報導，在中國A股約5300家非金融業上市公司中，約24%在今年前三季出現虧損，較去年同期增加1個百分點，創2002年以來最高水準。其中，房地產業的虧損持續擴大。

這個趨勢延續了2017 以來的發展，當年前三季出現虧損的中國企業占比僅7%。此後因為COVID-19疫情衝擊、經濟復甦不均衡和國內需求疲軟等因素，出現虧損的企業占比持續升高。分析顯示，今年前三季，超過30%的中國企業淨利下滑，僅約40%實現了利潤成長，顯示企業營運面臨壓力。

自北京當局在2020年8月推出房市「三條紅線」政策，使得房企融資受限，去槓桿壓力猛增以來，中國房地產部門就一蹶不起。在分析的100家房企中，有48家前三季出現虧損，合計虧損金額達647億元人民幣（下同，新台幣2872億元）。

其中，中國萬科（Vanke）虧損達280.2億元（新台幣1244億元），該公司26日宣布申請延遲償付1筆即將到期的國內債券，引發中國和香港房地產股債連續幾個交易日暴跌，令外界更擔憂中國的房地產市場。此外，金地集團淨損44.86億元（新台幣199億元），華僑城淨損43.67億元（新台幣194億元）。

紐約「世界政策研究所」（World Policy Institute）高級研究員諾爾特（James H. Nolt）在「中國經濟衰退將長期持續」一文中指出，中國房地產泡沫最終破裂將是不可避免的。

與房地產相關的產業遭到重創。分析顯示，逾30%建築業上市公司前三季處於虧損狀態，顯示房地產市場的壓力持續向上游產業傳導。因房地產低迷帶來的負面財富效應，也波及到消費支出，商業和零售業的總利潤下降5%，食品業利潤也下降5%。

此外，包括太陽能和汽車等產業也因產能過剩、內需疲軟而陷入困境，伴隨競爭加劇，利潤遭到侵蝕。

在接受分析的約5300家企業中，總利潤僅成長2%，其中，半導體等受中國政府扶持的產業利潤增幅尤其明顯。但整體而言，總利潤較2022年最高峰下降約10個百分點。

