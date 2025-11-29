台灣自行車騎進南美了！「這國」外銷額大噴發狂飆4倍

今年前3季台灣自行車出口呈現衰退態勢。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣自行車出口維持疲弱跡象，根據車輛公會最新統計，今年前9月出口額346億元，年減逾16%，美國雖穩居最大買家，仍衰退近2成。表現最亮眼是阿根廷，前9月出口額較去年同期激增404%，相當突出。

根據統計，今年9月台灣自行車出口額為40.47億元，年增8.74%，單月出口市場出現重大變化，美國被荷蘭超越，讓出第一大買家寶座。數據顯示，9月自行車對荷蘭出口額達10.85億元，年增103.3%，登單月最大買家；對美出口額則為10.41億元，年減17.26%；英國排名第三，對英出口額3.47億元，年增72.66%。

外界研判，9月自行車對美出口額縮減，不排除與美國海關暨邊境保護局（CBP），於美東時間2025年9月24日，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），暫停輸美的自行車、自行車零件及配件有關。

至於前9月自行車外銷概況，總出口額為346億元，較去年同期衰退16.81%；前三大市場依序為美國、荷蘭、英國；對美出口額為105.45億元，年減19.92%；對荷出口額為84.32億元，年增4.1%；對英出口額21.35億元，微幅衰退1.62%。

值得一提的是，阿根廷及墨西哥市場表現出色，前9月自行車銷往阿根廷的金額為2.32億元，較去年同期暴增404.47%；銷往墨西哥的金額則為3.3億元，年增104.9%。

