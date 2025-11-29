電支大魔王來了》LINE Pay Money將上線 新一波電支大撒幣？

LINE Pay Money電支即將上線，街口、全支付等電支業者也神經緊繃（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay Money電支12月3日將正式上線，不只一卡通「iPASS MONEY」緊張，其他電支業者也神經緊繃，深怕自家用戶也會被LINE Pay吸走。市場人士觀察，台灣電支市場已逐步成熟，在資源有限的狀況下，業者未必會「大撒幣」，但加強行銷力道無法避免，長遠觀察，市場不會走向一家獨大，成熟的消費者會在不同場域選用最優支付方式，成為最大贏家。

根據金管會電支業務統計，至9月底用戶數仍以一卡通708萬、街口支付704萬及全支付675萬排名前3大；「當月代理收付實質交易款項」則以全支付連續3個月稱冠；「當月辦理國內外小額匯兌」及「當月收受儲值款項」則以一卡通穩坐龍頭。

業界人士觀察，明年一卡通自LINE Pay平台消失，沒有了LINE聊天介面直覺轉帳的優勢，不只一卡通要撒幣維持流量，另外街口電支、全支付2大業者，其實也擔心在用戶搬家的過程中，原有的用戶流至LINE Pay Money，紛紛提早採取因應策略。

大潤發更名大全聯 建構支付壁壘

例如全聯在今年8月合併大潤發正式更名「大全聯」後，第一件事就是宣布「停用LINE Pay」等6大電支，不只封鎖LINE Pay、街口支付的使用，連用戶僅4萬的「台新Pay」都不放過，在大全聯只能使用全聯旗下的全支付，提早展開「支付封鎖戰」。此外，全支付也積極對外擴展消費場景。例如與環球購物中心、屈臣氏、台灣大車隊等逾21萬個通路合作，在維持「基本盤」之餘，進一步增加使用頻率。

街口支付今年初宣布支援Apple服務付款、導入淘寶服務台灣「無卡族」，仍不斷提醒用戶線上訂外送、買機票、訂飯店，出國前買保險、準備eSIM網卡，線下搭客運公車，街口都可包辦；每月還不定期準備手搖飲、速食、生活購物等優惠券，讓用戶「領券」消費，就是要牢牢抓緊現有客群避免流失。

至於一卡通，在公共場域及繳費等優勢下，持續與各類通路提供優惠，大股東聯邦銀行的消費回饋更沒停過；日前更預告，12月3日起將推出包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽iPhone 17 Pro512G及一卡通綠點等｢重磅回饋」。

2大2小？不可能1家獨大

有業者預期，台灣的電支市場，未來將只有3至4家的空間，或許是「三強鼎立」，但也不排除變成「2大2小」，但不會有「一家獨大」的可能。但現實狀況是，目前各電支業者均處於虧損狀態，論「口袋深度｣，沒有一家強過已成功上市，業績、獲利創新高，用戶數也最多的LINE Pay，「大魔王」如何發威，各方都等著看好戲。

