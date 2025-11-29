台積電小心！傳英特爾將獲得蘋果訂單 郭明錤這麼說

知名蘋果分析師郭明錤指出，根據最新的行業調查顯示，英特爾成為蘋果先進製程供應商的可能性最近已顯著提高。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導英特爾可能贏得一份為蘋果公司設備生產晶片的合約，受此消息提振，英特爾股價周五收盤上漲10%。

知名蘋果分析師郭明錤在X網站上撰文指出，有關這筆潛在交易的傳聞在半導體產業已流傳一段時間。他寫道： 「此前，這筆交易的透明度一直很低」。 然而，「我最新的行業調查顯示，英特爾成為蘋果先進製程供應商的可能性最近已顯著提高。」

據郭明錤透露，蘋果目前與英特爾簽署了保密協議，並且已經收到了英特爾的「18AP PDK 0.9.1GA」。英特爾預計將於2026年初交付下一版本的開發套件（PDK 1.0/1.1）。如果一切順利，英特爾最快可能在2027年中後期開始向蘋果供應入門級M系列晶片。

據信，這些晶片將與MacBook Air和 iPad Pro等設備配合使用，這些設備2025年的總銷量目前約為2000萬台，預計2026年和2027年的銷量將達到1500萬至2000萬台。

預計蘋果公司將委託英特爾生產其M系列系統晶片。這些處理器為iPad Pro和入門級MacBook Air提供動力。此系列最新晶片M5包含一個中央處理器和一個圖形處理器，兩者均包含10個核心。

英特爾最快將於2027年第2季開始為蘋果公司生產晶片。據報導，該公司將採用其先進的Intel 18A 製造技術，該製程已於今年稍早投入量產。

英特爾的18A製程引進了一種名為Omni MIM的新型電容器設計。每個Omni MIM 電容器都由夾在兩層金屬之間的一層薄薄的絕緣（或非導電）材料構成。英特爾表示，與先前的電路設計相比，這項技術能更有效抑制電壓波動。

18A採用名為PowerVia的技術，進一步減少了不必要的電壓波動。處理器包含一個複雜的微型導線網絡，用於向晶體管供電。 PowerVia 將這些導線放置在晶體管下方，這與通常將它們堆疊在晶片頂部的做法截然不同。

週五，英特爾股價上漲10.3%，收在約40.56美元，創下逾一年來的最高收盤價。該股1月的交易價格僅為20.22美元。 2024年，英特爾股價下跌了約60%。

