近千個中國飛往日本航班已取消 日本這機場受創最慘重

截至週四上午，中國航空公司已取消72條航線的904個航班，佔原計劃5548個航班的16%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著台灣問題引發的外交緊張局勢加劇，中國的航空公司正大幅削減12月飛往日本的航班，已經取消900多個航班。

台灣英文媒體Tiwannews引述《日經亞洲》報導指出，Cirium資料顯示，日本與中國之間共有176條定期航線，連接日本20個機場和中國36個機場（不包括香港和澳門）。截至週四上午，中國航空公司已取消72條航線的904個航班，佔原計劃5548個航班的16%，較週二的268個航班取消量大幅增加。

請繼續往下閱讀...

在日本受影響的13個機場中，關西機場損失最為慘重，共有626個入境航班被取消。其中包括80個來自南京的航班、71個來自上海的航班和58個來自北京的航班；東京成田機場和名古屋中部機場各有68個航班被取消。

北海道新千歲機場報告取消了61個航班，沖繩那霸機場取消了26個航班。東京羽田機場受影響最小，989個入境航班中只有7個被取消。

中國南方航空和中國東方航空分別取消了118個和109個航班。總部位於上海的中型航空公司削減的航班數量更多，春秋航空暫停了182個航班，吉祥航空削減了166個航班。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法