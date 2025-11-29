養套殺苦主？巴西大豆有農藥殘留 6.9萬噸慘遭中國封殺

中國近日宣稱在檢測後發現巴西大豆摻雜了經農藥處理的麥粒，喊停6.9萬噸巴西大豆輸中。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國近日宣稱在檢測後發現巴西大豆摻雜了經農藥處理的麥粒，喊停6.9萬噸巴西大豆輸中。巴西農業部也證實，已接獲中國官方通知有5家巴西出口商，被禁止對中輸入大豆。中國自媒體估計，此事恐影響70萬噸的大豆供應，預計改由美國進口，直言「政治大豆」時代來臨了。

綜合《港媒01》及《南華早報》報導，中方在港口檢查時發現巴西大豆摻雜了經農藥處理的麥粒，數量約6.9萬噸。受影響的五家巴西企業是嘉吉旗下兩家工廠，以及路易達孚集團、CHS Agronegócios和Tres Tentos Agroindustrial SA運營的工廠。

巴西農業部指出，該國共有2000多家實體已註冊向中國出口大豆，並稱巴西與中國保持着穩固的戰略關係，估計巴西今年將向最大農業貿易夥伴中國輸出超過1億噸大豆。

巴西大豆被驗出農藥殘留之際，正巧是習近平24日與川普通話後，中國允諾至少加購10船總價約3億美元美國大豆。

報導說，儘管中國對美國大豆採購有所回升，巴西仍然是中國大豆的主要來源國。今年1月至10月，巴西大豆出口量達9400萬噸，其中約7300萬噸出口至中國。巴西農業部強調，5家出口商停產的產能僅佔巴西出口不到0.1%。

不過，中國自媒體估計，雖然目前只有6.9萬噸巴西大豆受影響，因相關廠商被暫時禁止輸入，可能影響70萬噸的大豆供應，預計改由美國進口。但美國大豆價格高於巴西，從經濟角度來看，採購美國大豆毫無道理，但中方允諾向美國增加採購量，應是政治性採購。

