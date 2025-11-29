榴槤「國果之爭」大亂鬥 這個熱門水果成為勁敵

馬來西亞爭取「國家水果」爭吵不斷，除了引發鄰國印尼的不滿，在馬來西亞國內也話題不斷。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞爭取「國家水果」頭銜的爭吵持續不斷，除了引發鄰國印尼的不滿，在馬來西亞國內也話題不斷，「國果之爭」愈演愈烈，現在除了榴槤之外，鳳梨也成為熱門的候選名單。

農業及糧食安全部長穆罕默德·薩布（ Mohamad Sabu ）表示，該部已收到兩份提案，一份支持榴槤，另一份力推鳳梨。兩份提案均希望將榴槤或鳳梨確立為馬來西亞的官方國果。目前討論仍處於技術階段。

請繼續往下閱讀...

薩布說：「榴槤作為國果？許多國家都有自己的看法，我們將繼續與其他部門溝通。或許有一天，內閣會對此進行研究」。但鳳梨也被提議作為國果。薩布在11月28日為Tropika Makmur Manufacturing營運的新榴槤收集和出口中心揭幕後告訴記者：「是的，它有一個競爭對手（鳳梨）」。

作為政府與榴槤生產商之間的橋樑，榴槤製造商協會（DMA）已正式向農業部提交申請，認為這種帶刺水果值得國家認可。 DMA主席陳先生表示，該協會還提議將7月7日定為國家榴槤日。然而，馬來西亞的這一舉動卻引起了印尼的強烈反應。

印尼食品事務統籌部長祖基菲里·哈桑（Zulkifli Hasan）拒絕了這項提議，堅稱印尼更有理由宣稱自己是世界糧食之國。

「印尼在2024年榴槤產量接近200萬噸，遠遠超過馬來西亞。基於此，我認為榴槤是印尼的國果」，哈桑說。他表示，「榴槤不僅僅是一種水果，它是我們民族認同的一部分」。

針對印尼聲稱榴槤產量較大使其有權宣布榴槤為國果的說法，馬來西亞農業糧食部長薩布表示，每個國家都可以自由決定。他稱：「那是他們的權利。重要的是，榴槤深受許多人喜愛，尤其是在亞洲」，他並指出馬來西亞長期以來一直利用「榴槤外交」來加強雙邊關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法