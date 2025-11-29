直擊3萬英尺空中驚魂！飛機俯衝、乘客頭撞頂艙 1次「蹊蹺事故」導致數千架機停飛

10月30日，捷藍航空1230航班從坎昆飛往紐瓦克，乘客們正享受著一段平靜的飛行。短短幾秒鐘，原本平靜的午後變成一場驚心動魄的迫降，造成至少15名乘客受傷。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲空中巴士週五（28日）召回6千架A320進行緊急修復，原因是來自不到1個月前的一次空中驚魂，當時墨西哥一架航班上發生神秘「太陽閃焰」（Solar flare，竟引發1個月後的全球航空混亂。

全球約有11300架A320系列飛機營運，此次召回規模龐大佔近半數飛機。飛機必須完成更新才能繼續飛行。空中巴士承認這起事件造成了航班中斷，但表示輻射相關的資料損壞風險需要緊急處理。

最初只是一架陽光明媚的墨西哥到美國航班上發生的神秘下墜導致迫降事件，如今卻引發了全球航空業的混亂，揭示單一飛機故障和安全如何在3萬英尺高空暴露出來，並在短短幾週內波及全球最繁忙的機隊。

10月30日，捷藍航空1230航班從坎昆飛往紐瓦克，乘客們正享受著一段平靜的飛行。天空風平浪靜，機艙內的一切也如往常的午後一樣舒適。然而，毫無預警地，飛機突然劇烈顛簸。餐盤四處飛散，乘客們撞到了機艙頂。飛機「自行向下俯衝」，短短幾秒鐘，原本平靜的午後變成了一場驚心動魄的迫降，造成至少15名乘客受傷。

在駕駛艙內，飛行員緊急呼叫救援。他們報告了「飛行控制系統故障」，並描述了包括「頭部可能撕裂傷」在內的傷勢。

更令人不安的是他們的描述：飛機的反應與他們預期的完全不同，也與正常情況不符。機組人員隨即駕駛飛機緊急降落在坦帕國際機場。

在外人看來，這只是氣流顛簸。但在航空圈內，這起事件總覺得有些蹊蹺，尤其是當飛行員補充說飛機的反應與他們預期的或應有的反應不符時。

起初，各種推測都在意料之中：機械應力、感測器故障、飛行員操作失誤，甚至是突如其來的惡劣天氣。但隨著調查人員對飛行數據的審查，一個細節反覆出現：飛機的任何物理部件似乎都沒有損壞。

不尋常的是飛機的大腦在A320的電傳操縱系統中，飛行員的指令透過一系列電腦（ELAC/SEC/FAC）傳遞，其中一個系統出現了記憶體損壞的跡象。而就在飛機墜落的那一刻，記憶體損壞發生了。

調查人員越深入，事件的時間線就越發蹊蹺。一架原本正常的飛機為何會突然誤讀自身的俯仰控制指令？為何錯誤會出現在升降舵和副翼電腦（ELAC）上，就是這台電腦負責管理飛機最敏感的功能之一？而且，就在事故發生前幾天，為何航空公司會同時上線進行一項重要的軟體更新？

這是在強烈的太陽輻射下觸發的損壞的數位記憶器，它暴露在世界上使用最廣泛的飛機系列之一的內部裝置。

問題明朗後，空中巴士發布警報稱，更新後的軟體在強太陽輻射期間可能導致資料損壞。這項警告足以觸發各航空監管機構的緊急應變。

歐盟航空安全局命令各航空公司立即安裝軟體修復程序。空中巴士表示，必須在飛機下次預定航班起飛前完成更新。此次召回涉及全球約6000架A320系列飛機，是該機隊史上規模最大的召回行動之一。

美國航空表示，旗下340架A320系列飛機需要更換。達美航空稱，受影響的A321neo飛機少於50架。美聯航確認有6架飛機受到影響。夏威夷航空報告稱未受影響。

在日本，全日空航空取消了65個國內航班，並警告可能會出現更多航班延誤。全球各航空公司紛紛緊急調派工程師前往停機坪，延誤航班起飛，並調整航班時刻表，以配合強制升級工作。

在印度，兩大航空公司迅速做出反應。靛藍航空表示，旗下350架A320系列飛機中的大部分屬於較快的軟體升級流程，約200架飛機將在周末完成升級。印度航空預計，旗下120至125架同類型飛機中，將有超過100架進行軟體重置。

台灣民航局今天也表示，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，已依指令要求，明天上午8時適航指令生效前完成檢修。

空航太顧問表示，補強檢身大約需要兩個小時，通常可以在航班間隙完成。 但「在繁忙的假日週末，這種常見機型故障絕對不是好事」。

對許多航空公司來說，修復很快。但對於一些擁有老舊設備的航空公司來說，可能需要進行硬體維修，這會導致更長的停飛時間，而此時維修機庫已經不堪重負。

